Dan razón a dueña de predio donde se derribó barda

Ciudad Juárez.- La barda que se derrumbó en un predio aledaño al fraccionamiento Montecarlo pertenecía a la propietaria del terreno, se determinó en el deslinde topográfico que realizó la Dirección General de Obras Públicas, dio a conocer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Agregó que aunque se haya derrumbado esa barda, por ahí no hay licencia para que se convierta en una entrada a la propiedad continua ni tampoco el Municipio retirará el acceso controlado del fraccionamiento.

“Claro que si de pronto nos quisieran cambiar la pichada nosotros actuaríamos, pero no, ya revisamos y volvimos a revisar, el fraccionamiento va a seguir igual con sus accesos restringidos como están ellos organizados, no se va a alterar absolutamente nada de eso, y pues la señora va a construir una casa en su terreno”.

La vocal del Comité de Vecinos de Montecarlo, Emma Gutiérrez, dijo que hasta el momento el Municipio no les ha notificado el resultado del deslinde topográfico, ni por oficio o por teléfono, por lo que esperarán que se les comuniquen los resultados para analizar las acciones que tomarán.

El presidente municipal dijo que en este asunto ha habido mucha desinformación, ya que aseguró la licencia que otorgó el Municipio a la propietaria del terreno adyacente al fraccionamiento es para una vivienda.

“Es una licencia de construcción en un predio particular para una vivienda, a muchos vecinos se les dijo que era un centro comercial o un salón de eventos, eso es absolutamente falso, la licencia de construcción es para una casa; segundo, no hay ningún plan para quitarle la privacidad a Montecarlo... se ha dicho que nosotros queremos quitar las plumas, los accesos restringidos que ellos tienen y por los que han estado organizados durante muchos años, no hay ninguna intención de hacer eso, para nada”, aseguró.

Expuso que la licencia de construcción se autorizó por la Dirección General de Desarrollo Urbano porque se trata de una casa y es una zona residencial. (Araly Castañón)