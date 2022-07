Dan prisión preventiva a directora de albergue

Ciudad Juárez— Tras ser presentada por el supuesto delito de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado, un juez de control impuso a la pastora Velia H. G., de 54 años, directora del albergue para migrantes Aposento Alto, la medida cautelar de prisión preventiva por hasta 12 meses.

Ante la solicitud de la ampliación del término constitucional de 144 horas, la vinculación o no a proceso se llevará a cabo el próximo martes 2 de agosto en una audiencia privada, informó el vocero del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Israel Hernández.

Sin embargo, las medidas cautelares se imponen cuando se formula la imputación, y como se trata de un delito grave, el Ministerio Público (MP) solicitó la prisión preventiva, y el juez tiene la obligación de imponerla de manera oficiosa.

Velia H. G. fue detenida la mañana del miércoles mediante una orden de cateo y captura, concedidas por un juez de Control del Distrito Judicial Bravos, después de que familias de origen extranjero denunciaron lo que vivieron dentro del supuesto espacio humanitario entre noviembre de 2021 y abril de 2022.

Los elementos de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron al lugar ubicado en las calles Tomate y Zacatecas, de la colonia Lomas de Poleo, muy cerca de la frontera con Sunland Park, Nuevo México, en donde comenzaron el cateo bajo la causa penal 4334/2022 y detuvieron a la directora del albergue, que operaba desde principios de 2019.

La probable responsable de delitos en materia de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados como medio de explotación, en perjuicio de al menos seis personas, se encuentra detenida en el área femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3.

De acuerdo con la FGE, la detención se dio tras una investigación de aproximadamente dos meses, luego de que los migrantes decidieron denunciar ante las autoridades que eran víctimas de trabajos forzados.

“Rita”, una migrante centroamericana, narró ayer a El Diario que todos los hombres trabajaban en la construcción de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y en lugar de recibir un pago tenían que pagar ellos 200 pesos para poder permanecer en el lugar.

“Fátima”, otra de las víctimas, dijo también vía telefónica desde Estados Unidos que su esposo era uno de los hombres que tenían que hacer trabajos de construcción tanto en el albergue como en la casa de la hija de la pastora, de manera gratuita y que incluso la pastora les pedía que la llamaran como “la abeja reina”.

También aseguró que los hacía que pusieran a sus hijos a realizar trabajos como llenar botellas de arena, bajo el argumento de que “tenían que aprender a hacer las cosas para no ser unos buenos para nada”.

Narraron que las mujeres tenían que limpiar también su casa, su recámara y la de su hijo, y algunos hombres eran obligados a hacer trabajos de noche, como el de pintar el cuarto del hijo de la pastora.

Otro centroamericano aseguró al colectivo que se les hizo firmar un “contrato de confidencialidad”, en el que se establecía que no podían dar a conocer nada de lo que pasaba en el albergue durante los próximos cinco años.

“Nos hizo firmar un papel de confidencialidad de que todo lo que estaba pasando en el albergue nosotros no lo teníamos que decir. (Nos decía) que van a perder el proceso si salen de aquí, que no van a poder pasar todo este tiempo. Todo el tiempo fue el miedo de nosotros ese, y el papel que él nos hizo firmar, que él nos podía meter presos en México o en Estados Unidos. Hemos recibido asesoría y nos dicen que ese papel no es legal”, denunció.

