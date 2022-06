Dan por cerrado caso de supuesto peculado en JMAS

Chihuahua.— La Quinta Sala Regional de lo Penal con sede en Ciudad Juárez, titulada por la magistrada Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de los exfuncionarios Antonio Andreu Rodríguez y Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, por el delito de peculado en agravio de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez.

La causa penal 1039/2021 refiere a un presunto desvío de 4 millones 164 mil 053 pesos de la JMAS hacia el Comité Directivo Municipal del PRI, entre 2015 y 2016. En dicho período encabezaba el organismo descentralizado Antonio Andreu, mientras que Mayra Chávez era la dirigente del partido tricolor en la frontera.

La causa penal también señalaba al expresidente de la JMAS, Carlos Silveyra Saíto y a los entonces jefes del Departamento de Recursos Humanos, Priscila María Acosta Villalpando y Damián Noriega Giner, así como a Héctor Antonio Borunda Franco, secretario de Finanzas del Comité Municipal priísta.

Según la acusación del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, los desvíos se lograron mediante las retenciones del 5 por ciento al salario de aproximadamente 237 empleados de confianza del mismo organismo.

En los antecedentes de la investigación, el MP estableció que del 20 de febrero al 25 de diciembre de 2015 se obtuvieron 2 millones 399 mil 183 pesos; del 1 de enero y el 14 de marzo de 2016, se distrajeron 514 mil 831 pesos y entre el 16 de enero y el 11 de octubre de ese mismo año se malversaron un millón 250 mil 39 pesos.

Sin embargo, el juez de primera instancia consideró que no había elementos suficientes para sostener la acusación y dictó auto de no vinculación a proceso, por lo que la Fiscalía promovió un recurso de apelación, que fue resuelto a favor de los acusados, al ratificarse que no serían procesados.

Este medio intentó contactar a ambos. Antonio Andreu respondió que no podía atender la llamada por encontrarse en una reunión, mientras que Mayra Chávez no contestó las llamadas que se le hicieron.