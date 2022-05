Dan policías tips de cuidado a niños de primaria

Ciudad Juárez— Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal asistieron a la escuela primaria Niñez de Juárez para brindarles información de carácter preventivo además de llevar una exhibición de los perros entrenados.

Fueron un total de 326 niños beneficiados con la presentación del teatro guiñol para los más pequeños, quienes aprenden tips de cuidado tanto en la escuela, como en la casa y en la calle disfrutando participaron los niños y niñas de la escuela ubicada en la colonia Riveras del Bravo etapa 9.

PUBLICIDAD

Al lugar también los elementos del grupo K9 realizaron demostración con los ejemplares entrenados para ataque, llevándose una grata convivencia de los elementos y los menores de edad aprendiendo temas de gran utilidad y mucha importancia como: no hablar con extraños, no aceptar dulces de extraños, no salirse de la escuela solos, tener mucha comunicación con padres y maestros, no abrir la puerta de la casa, no contestar llamadas de teléfono en casa dejar que un adulto lo haga.

Lo más importantes es que les platicaron sobre el correcto uso de los números de emergencias, que el 911 es un teléfono únicamente para reportar emergencias y que no es bueno hacer bromas por teléfono a ese número.

Los niños agradecieron a los policías por su presentación y la SSPM mantiene la cercanía con instituciones educativas para trabajar en coordinación y trabajar para que cada vez sea mayor y mejor la información que se les comparte con la finalidad principal de prevenir el delito.