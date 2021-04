Dan más visibilidad a personas con autismo

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Hace 15 años Mauricio Esparza Ramírez fue diagnosticado con autismo medio. La desinformación en torno a la condición llevó a su madre, Egla Ramírez, a crear en el 2016 la Fundación Unidos por el Autismo, que este año continúa luchando por visibilizar a la población con el trastorno del espectro autista (TEA).

A nivel mundial uno de cada 160 niños tiene TEA, la desinformación sobre el trastorno los vuelve víctimas de estigmatización, discriminación e incluso violación de sus derechos humanos a causa del insuficiente acceso a servicios, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Fundación Unidos por el Autismo atiende a 45 niñas, niños y adolescentes con diversos tipos de TEA, y si bien hay 300 familias de esta frontera registradas, los servicios han tenido que disminuir a causa de la pandemia provocada por el Covid-19, informó la directora Egla Ramírez.

A partir de abril, por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo conmemorado el pasado viernes, la fundación inició un reto virtual de 10 días por medio del cual invitan a la comunidad a realizar diversas actividades que en conjunto tienen como objetivo visibilizar a las personas autistas.

Una de las actividades consistió en compartir una infografía sobre los mitos y realidades en torno al autismo, en la que se informó que el TEA no es una enfermedad sin cura, sino más bien consiste en un trastorno del neurodesarrollo que afecta la sociabilización, comunicación y conducta.

Otro de los mitos que se propusieron derrocar es la idea errónea de que una persona con TEA es inconsciente de lo que pasa a su alrededor y, por lo tanto, vive encerrada en su propio mundo, pues en realidad se les dificulta expresar lo que sienten pero ello no significa que no comprendan su entorno.

Debido a la forma distinta en que desarrollan los pensamientos y de problemas sensoriales se expresan de manera diferente, pero esto no significa que no sientan emociones. Por último, aclararon el mito de que las vacunas causan el autismo, ya que no hay evidencia que permita vincularlos.

El reto de 10 días concluirá el próximo 10 de abril con una caravana que arrancará a las 6:30 de la tarde desde el bulevar Manuel Gómez Morín, a la altura de la calle San Antonio, y concluirá en la Plaza de la Mexicanidad.

No hay cifras oficiales que indiquen cuántas personas con TEA hay en Ciudad Juárez; sin embargo, Egla Ramírez señaló que diversos estudios de organizaciones civiles calculan que una de cada 115 personas de México tiene autismo y alrededor de cada 17 minutos nace alguien más con la condición.

El TEA se manifiesta de distintas formas, por lo que algunas personas pueden vivir de manera independiente pero otras necesitan más atención y apoyo a lo largo de su vida. Esta situación la vivió Egla con sus hijos Mauricio y Gustavo, de 17 y 22 años.

Cuando Mauricio tenía dos años fue diagnosticado con autismo medio porque su mamá logró identificar comportamientos diferentes y atrasos para realizar acciones como caminar y hablar; sin embargo, aunque aparentemente su hijo Gustavo no tenía ninguna condición, a los 18 años fue diagnosticado con Asperger, un tipo de TEA. “Yo tenía conductas que otras personas no tienen; cuando supe que tenía Asperger me sentí aliviado”, dijo Gustavo, quien por mucho tiempo tuvo dificultades para relacionar y aprender en clases, pero logró entenderse a sí mismo cuando fue diagnosticado.

De acuerdo con información de la OMS, la intervención en la primera infancia es muy importante para optimizar el desarrollo y bienestar de las personas con un TEA, por ello se recomienda incluir el seguimiento del desarrollo infantil en las atenciones del servicio de salud del niño.

agomez@redaccion.diario.com.mx