Dan luz verde a alza en Predial

Ciudad Juárez— El impuesto Predial aumentará el año próximo un 5 por ciento para las 500 mil cuentas catastrales que existen en Juárez, se acordó ayer en sesión ordinaria del Ayuntamiento.

El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que el ajuste es de acuerdo con la inflación.

Las fracciones del PAN y del PRI manifestaron, antes de avalar el acuerdo, que iban a dar su voto de confianza a la administración, y por ello iban a apoyar el incremento.

“Vamos a otorgar el voto de confianza a esta entrante administración para el ejercicio fiscal 2022, pero vamos a estar muy al pendiente de que sea notorio, evidente, de que ese impuesto Predial sea reflejado en las calles, en el alumbrado, pavimentación, limpia, seguridad pública”, indicó el coordinador de la bancada del PAN, Joob Quintín Flores Silva.

“Vamos a avalar la postura que ustedes asumen, porque yo sé que es necesaria y así se requiere en estos momentos, pero insisto sí requiere una explicación la ciudadanía de por qué este 5 por ciento y que no se vea que es con un fin recaudatorio adicional”, expuso a su vez el regidor del PRI, Jorge Gutiérrez Casas.

El alcalde insistió que en términos reales no es un incremento.

“Es un ajuste inflacional, es probable que la inflación este año ande arriba del 5, por lo menos va a estar en el 5 por ciento, y creo que en otros años no se hizo el ajuste inflacionario, a mí me parece que no hacerlo va en detrimento de la ciudad”, anotó.

Finalmente el acuerdo se subscribió por unanimidad de los 21 ediles, incluido el presidente municipal.

Aprueban descuentos en recargos de los rezagos

Además los regidores aprobaron descuentos del 100 al 50 por ciento en los recargos de los rezagos del Predial en cuentas anteriores al 2021.

La propuesta original, acordada por la comisión de Hacienda y presentada ante el Ayuntamiento, fue modificada a sugerencia del regidor del PAN, Enrique Torres Valadez. El proyecto inicial contemplaba un 100 por ciento de descuento en los recargos del rezago en cuentas desde un peso hasta 10 mil pesos; 75 por ciento de 10 mil un peso a 100 mil pesos y de un 50 por ciento, de 100 mil un peso en adelante.

Al aceptar el cambio, quedó 100 por ciento de descuento de un peso a 50 mil pesos, y aquí resultarían beneficiados 239 mil 425 ciudadanos que tienen adeudo dentro de este rango; 75 por ciento de 50 mil un peso a 100 mil pesos, con 14 mil 75 cuentas en este nivel y el 50 por ciento quedó igual, para apoyar a 8 mil 252 ciudadanos que deben más de 100 mil un peso.

“Es importante que la autoridad reconsidere sobre todo porque de lo que se trata este programa es de incentivar el pago por parte de quienes por años no han hecho ninguna aportación en el tema del impuesto Predial”, anotó el edil Torres.

Los descuentos se aprobaron por unanimidad y entrarán en vigor del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2021, y deben solicitarse en las cajas del Municipio.

En el acuerdo se establece que hay la posibilidad de otorgar mayores montos de rebaja en los recargos, pero deben ser autorizados por el alcalde y la tesorera.

Actualizan tablas de valores catastrales de 24 zonas

En la sesión ordinaria de este jueves, los ediles aprobaron también aumento en los valores de las Tablas Catastrales en 24 zonas de la ciudad.

Con el incremento de las tablas, el costo del metro cuadrado aumentará de 700 a mil pesos en el sector 65, que es en el centro de la ciudad, entre Agustín Melgar, avenida Juárez, 16 de Septiembre y Heroico Colegio Militar, debido a que ahí el metro cuadrado se ha estado vendiendo hasta en mil 300 pesos, se informó.

El director de Catastro, Antonio Artalejo Salgado, indicó que el monto del Predial de cada propiedad se fija con base en el valor de las tablas catastrales.

“Los parámetros están en el Código Municipal del Estado de Chihuahua y en la Ley de Catastro, y consiste básicamente en conocer el valor del terreno y de la propiedad, consignados en la tabla de valores, y la suma de los dos se convierte en la base de impuesto, se aplica una tasa, es una operación matemática”, explicó el funcionario.

acastanon@redaccion.diario.com