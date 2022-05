Dan lentes gratis con el programa ‘Vamos Viendo’

Ciudad Juárez.— Miles de juarenses se beneficiaron con el programa Vamos Viendo de la Dirección de Atención Ciudadana, en conjunto con el Centro de Reciclado y Distribución de Lentes A.C. (Ceredil), que instaló un módulo de atención en el Hospital General para personas que presentan problemas de visión del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

Verónica Rodríguez fue una de las ciudadanas que se beneficiaron con lentes gratuitos, mencionó que ha sido complicado poder costear unos anteojos por las carencias que enfrenta, y que éste es un gran apoyo para las personas que pasan por esta situación.

“Yo nada más trabajo porque mi esposo es discapacitado, entonces él no puede trabajar. Sí tiene su pensión, pero es muy poco y no nos alcanza y tengo dos hijos, uno está en secundaria y mi niño de cuatro años, entonces pues sí me cae superbien este apoyo… qué bueno que el Gobierno ve las necesidades que tenemos, espero que sigan apoyando a las personas que realmente lo necesitan”, expresó la ciudadana.

En menos de 15 minutos la madre de familia llenó un formato con sus datos, después se le realizó el examen de la vista y se le hizo entrega de los lentes, sin ningún costo, con la graduación necesaria.

El día de hoy el apoyo continuará, pero se trasladará el módulo de atención al Hospital de la Mujer, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, informó Sofía Liliana Calzadillas Lechuga, secretaria general del Sindicato del Ichisal.

Añadió que este apoyo también se ha brindado a personal de la Clínica rural San Agustín y el Hospital Civil Libertad, Hospital General, y próximamente en el Hospital de la Mujer.

“Es bien sabido que el Estado estaba colapsado económicamente, que la actual gobernadora está trabajando para poder levantarlo, sin embargo, todavía tenemos algunas deficiencias, vamos avanzando, pero se busca el apoyo porque el trabajo de nosotros es buscar ayudar lo más que se pueda y es lo que se está haciendo”, mencionó.

Se informó que en lo que va de la actual administración municipal se han entregado más de 4 mil 500 lentes gratuitos a mayores de 14 años de edad, y han estado presentes tanto en las Cruzadas por mi Colonia como en instituciones médicas y educativas, pues la intención es llegar al mayor número de beneficiarios.

Tome nota

El módulo estará hoy en el Hospital de la Mujer de 8:00 am a 3:00 pm