Dan gracias por haber sobrevivido

Ciudad Juárez.- Reunidos entre los escombros de lo que fue su hogar mientras se enfrentaban a sus adicciones, integrantes del Centro de Rehabilitación “Solo Cristo” se reunieron ayer para dar gracias, luego de sobrevivir al siniestro que acabó con las instalaciones del lugar de internamiento.

Eliel Castro, pastor cristiano a cargo de la administración de este centro, dijo estar muy agradecido con Dios por el milagro de la preservación de la vida de los muchachos, por lo que ayer se reunieron para dar gracias.

El incendio acabó con el centro de rehabilitación ubicado en la colonia Ladrilleros y Caleros el pasado martes 26 de marzo.

Hasta las calles Francisco Villa y 37 llegaron policías municipales del Distrito Poniente y dos máquinas del Departamento de Bomberos para atender el siniestro del espacio habilitado con dormitorios para la operación del centro.

Aparentemente la causa del incendio fue un sobrecalentamiento de los cables de energía eléctrica que tenían en el lugar, señaló el capitán Rosales.

En el lugar se encontraban 19 varones en proceso de rehabilitación y tres hombres más a cargo de la seguridad del sitio.

Si usted desea participar en la reconstrucción del centro, puede comunicarse al teléfono (656) 860–5813.

Se requiere todo tipo de material de construcción, mobiliario para oficinas, cocina, cuarto de lavado, camas, ropa, despensa y muchas otras cosas. El centro se encuentra ubicado en las calles Francisco Villa y 37, colonia Ladrilleros y Caleros.

Para el religioso, originario de Brasil, el agradecimiento a Dios es tan necesario, pues el incendio pudo causar la muerte de 22 hombres, 19 de ellos, bajo tratamiento contra el consumo del cristal, principalmente.

“El muchacho que cuida en las noches se despertó y había mucho humo, los muchachos se intoxicaron y no podíamos abrir la puerta, la tumbamos. Hubo un cortocircuito y empezó a salir mucho humo, a uno lo sacamos en brazos y tuvimos que tumbar las puertas porque se puso muy feo… pensamos que íbamos a perder la vida porque no encontrábamos las llaves y nos preocupamos mucho porque no podíamos abrir”, narró Jorge, uno de los sobrevivientes.

“Gracias a mi padre Dios que nos dio la fuerza y pudimos quebrar la puerta”, dijo el hombre que estaba a una semana de cumplir su proceso de desintoxicación y ahora está preocupado por no tener un hogar fijo, ya que el pastor le abrió las puertas de este centro y pudo abandonar las calles donde llegó a quedarse a causa de su adicción a la metanfetamina.

A su lado otro compañero está seguro de haber presenciado el milagro al salvar sus vidas y confió en que de entre las cenizas reconstruirán el espacio que los acogió y que la madrugada del martes se perdió entre las llamas.

“Vamos a confiar en Dios en que nos pueda dar la oportunidad de juntar recursos para que ‘Sólo Cristo’ no cierre, de verdad sí funciona. Hay tantas personas en la calle que necesitan ayuda y este es un lugar que vale la pena, sí me gustaría que con nuestras oraciones Dios nos ayudará a mover los corazones de los ciudadanos para que nos ayuden a volver a empezar”, mencionó el entrevistado.

