Dan golpiza a mujer tras accidente vial

Ciudad Juárez– A través de Facebook una mujer denunció un ataque contra su persona, afirmó que fue golpeada por otras dos mujeres tras tener un accidente vial.

Según la versión de la víctima, asegura que una mujer la chocó y no quiso admitir su culpa, por lo que se le llamó a las autoridades correspondientes para que arribaran al lugar y tomaran conocimiento del accidente, pero nunca llegaron, acusa.

Comenta que las dos mujeres que manejaban el otro auto no dejaban de provocarla para golpearla. "La mujer y otra vieja que iba con ella no dejaban de provocarme, diciendo cosas para en cualquier momento pegarme. Y como pueden ver lo lograron y me agarraron entre las dos y me dejaron así, para luego darse a la fuga, ya que no traía placas y era la culpable del golpe", escribió la afectada.

Me siento con gran impotencia, no me pude defender bien, me dejaron horrible mi cara y me arrancaron mis uñas acrílicas. Sólo espero que la justicia divina muy pronto toque su puerta.

¡Gran injusticia todo porque no pudo llegar un eficiente tránsito!"

El accidente se registró ayer por la noche en la calle Santiago Troncoso.