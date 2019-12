Dan espacio amigable a niños

Ciudad Juárez— Entre música, juegos, piñatas y dibujos, los niños migrantes que alberga El Buen Samaritano, tienen un espacio amigable en medio de su travesía, donde pueden divertirse y aprender español, matemáticas y valores.

Se trata de un programa piloto de la organización internacional Save the Children Juárez en el que una licenciada en motricidad humana y un trabajador social apoyan a más de 15 niños, niñas y adolescentes (NNA) de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México que asisten de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde a la escuelita.

Sus tenis, una biblia y los cepillos de dientes, es lo único que conservan desde El Salvador tres menores de cuatro y seis años de edad, pero mientras que esperan su turno de cruzar a Estados Unidos para solicitar el asilo político con sus padres, desde hace un mes y medio comparten su cultura y tradiciones con sus compañeros del albergue.

Alejandra Rodríguez y Cristhian López son los promotores infantiles que se encargan de trabajar con los menores migrantes, ayudándoles en la cuestión educativa y fermentándoles valores y buenos hábitos como la higiene, además de impartir talleres a los padres de familia.

“Este es un espacio amigable, en el cual los niños están llevando a cabo educación en emergencias, es para todos los niños migrantes que están en el albergue y la idea es que no se vayan rezagando educativamente, que al momento en el que ya se establezca su situación ellos puedan tener ya más conocimiento sobre tablas de multiplicar, español. Nosotros los ayudamos en la cuestión escolar y fomentándoles los valores y buenos hábitos”, explicó Rodríguez.

Entre los menores migrantes del albergue El Buen Samaritano, ubicado en la colonia Luis Echeverría, hay niños que desde hace más de seis meses no acuden a la escuela, mientras que los que van llegando a la ciudad tienen menos tiempo sin clases formales, por lo que se buscar reforzar su aprendizaje a través de diversas actividades.

“Los vamos dividiendo, los niños que saben leer y los niños que no saben leer, entonces nos coordinamos para estar con los niños y empezarles a explicar o enseñar el abecedario, por medio de la música es una manera muy lúdica en la que hacemos que los niños vayan aprendiendo. Porque hay niños que absolutamente no saben leer nada” o confunden la ‘a’ con la ‘o’ o con la ‘f’, explicó.

A los que van más avanzados les ponen actividades de acuerdo con los libros de la Secretaría de Educación Pública, según el grado académico al que pertenecen.

El proyecto piloto que coordinan en Juárez Alejandra y Cristhian culminará el próximo 31 de diciembre, pero el objetivo es extenderlo para el próximo año.

“Ha sido muy padre la verdad, ha sido una experiencia increíble, porque yo siempre he estado con niños, niñas y adolescentes, el que sean niños migrantes es diferente, porque todos traen un contexto diferente, es de que ‘yo hablo tal dialecto’, a mí no me gusta esta comida; entonces vamos trabajando por ejemplo en la actividad de las banderas para conocer más a fondo los aspectos y características de allá, y por ejemplo nos dicen que el dinero se dice de una forma diferente” en cada país, narró la promotora infantil.

El objetivo final, destacó es motivarlos en medio de una travesía difícil, apoyarlos educativamente y “dejar en ellos un granito de área”, destacó.

Otros migrantes menores de edad, como “Martín” de 17 años, originario de Honduras, abandonó sus estudios de Administración de Empresas para migrar hace seis meses con su padre en busca del llamado “sueño americano”, por lo que no asiste a la escuelita debido a su nivel educativo, pero ayuda a su padre a trabajar en la reparación de calefacciones para reunir el dinero necesario para regresar a su país antes de Navidad.

De acuerdo con el coordinador del Centro de Atención para Migrantes (CAIM), Dirvin García, actualmente viven en la Red de Albergues de Ciudad Juárez aproximadamente 250 menores, más otros 150 en el albergue federal Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, por lo que en total se encuentran albergados en la ciudad aproximadamente 400 NNA migrantes.