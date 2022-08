Dan escuelas prioridad a quien pague la cuota

Ante el temor de que uno de sus hijos se quede sin educación, el señor Benedicto Sánchez hará el esfuerzo de pagar mil pesos de cuota obligatoria en la Escuela Secundaria Técnica 90, un plantel de alta demanda en que la Dirección le advirtió que se dará prioridad a quienes presenten su comprobante de pago como requisito de inscripción.

“Me preocupa que no quede mi niño porque qué le vamos a dejar a nuestros hijos más que el estudio, la preparación para ellos; no les vamos a dejar herencia, no les vamos a dejar riqueza ni nada, pues somos pobres, entonces tienen que estudiar para que el día de mañana se puedan defender y trabajar”, dijo el señor Sánchez, padre de dos hijos de secundaria.

A una semana del inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) advirtió que habrá sanciones contra los directivos de escuelas de nivel básico que condicionen el proceso de inscripción de los estudiantes a cambio del pago de una cuota obligatoria, por lo exhortó a padres de familia a interponer las denuncias correspondientes.

El pasado mes de julio, el presidente del comité de vecinos de la etapa III de Riberas del Bravo, Guillermo Ibarra, denunció públicamente y ante autoridades educativas que la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica 90, ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Juárez-Porvenir, ha condicionado la inscripción de los alumnos a la presentación de un comprobante de pago por mil pesos.

En compañía de Abram Moreno, padre de una estudiante de secundaria, presentó una queja ante la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Sandra Gutiérrez, a quien le explicaron que fue por medio de mensajes por WhatsApp que los docentes notificaron a los padres de familia sobre el pago de la cuota para inscripción.

Sin embargo, a pesar de la denuncia interpuesta, el plantel educativo continúa solicitando el comprobante de pago para inscribir a los alumnos y asegurar su espacio el próximo ciclo escolar, como el caso de Benedicto Sánchez, quien acudió a la escuela el pasado lunes, pero al no haber liquidado la cuota establecida se le negó el servicio y se le pidió volver después.

“No pueden hacer eso, si no tengo para pagar ni modo que vaya a andar mi hijo en la calle, que no vaya a estudiar; ellos tienen que dejarlo estudiar, le están quitando la escuela y le están cerrando los pasos para que estudie la secundaria”, dijo Sánchez, quien se dedica a la reparación de electrodomésticos y ante el temor de que su hijo quede fuera decidió ahorrar el monto establecido.

Sánchez tiene dos hijos de nivel secundaria, uno que pasó a tercer grado y otro que busca ingresar a primero, pero únicamente el que ya estaba en el plantel tiene asegurado su espacio y ante la posibilidad de que su otro hijo no sea aceptado teme no contar con los recursos para trasladarlo a otro sector, pues Riberas del Bravo no cuenta con escuelas secundarias en ninguna de sus etapas.

Comunicado de la SEyD

“No se permitirán las cuotas obligatorias como condicionantes para la prestación del servicio educativo, ya que todas las niñas, niños y adolescentes tienen garantizado un espacio, el cual no está ligado a una aportación, sino al proceso de inscripciones y preinscripciones”, señaló la SEyD por medio de un comunicado.

Además, explicó que al inscribirse, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tienen derecho a beneficios que se otorgan de manera gratuita, como son el Seguro Escolar y la entrega de los libros de texto gratuitos, por lo que bajo ninguna circunstancia se podrá condicionar el acceso a la escuela, la entrega de documentación, la aplicación de evaluaciones; tampoco se deberá afectar la igualdad en el trato a los alumnos.

“En el artículo 130 bis de la Ley Estatal de Educación, se establece que las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto, participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar”, informó la dependencia educativa.

Especificó que las cooperaciones serán únicamente de carácter voluntario y en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, por lo que solicitó denunciar cualquier situación irregular al teléfono (614) 429-3300 extensión 12250 para planteles estatales y a los números (614) 414-2105 y (614) 414-8876 para las escuelas pertenecientes al subsistema federalizado.