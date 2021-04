Dan de alta aquí al primer caso de cepa brasileña

Ciudad Juárez— El primer caso de la cepa brasileña en Juárez, informado el 9 de abril, obtuvo su alta sanitaria, informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, pero enfatizó en que dicha variante (P.1) se encuentra en su etapa comunitaria, es decir, que la mutación ronda entre la población.

Destacó que ésta y las otras versiones del coronavirus que se encuentran confirmadas en el estado, están atacando a áreas más jóvenes de la población, por lo cual sería un error confiarse.

“Ciertamente, las nuevas cepas están en nuestro estado. La de california, la brasileña y la británica… estas cepas son más contagiosas que la anterior y además están atacando a grupos de edad más jóvenes. Las mutaciones han logrado contagiar a personas de menor edad, eso nos es preocupante”, señaló el galeno.

Afirmó que la original SARS-CoV-2 se inclina por aquellos mayores de 40 años, pero las nuevas no son iguales y no dan tregua a las secciones debajo de tal rango etario, llevándolos en muchos de los casos a sufrir complicaciones graves que incluso son capaces de arrastrarlos a la muerte de no tratarse en breve.

“Tomen conciencia aquellas personas que, por debajo de los 40 años, piensan que no les va a suceder una enfermedad mortal, y bueno, además, hay que tener responsabilidad de no contagiar a seres queridos”, puntualizó el profesional que pidió a la sociedad aislarse al primer síntoma y buscar auxilio capacitado.

Recordó que entre los síntomas más comunes de la enfermedad están la tos seca, cansancio extremo, molestias y dolores corporales, dolor de garganta, diarrea, pérdida del sentido del olfato o gusto y erupciones cutáneas. Entre los graves: dificultad para respirar, dolor de pecho, incapacidad de movilidad.