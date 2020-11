Dan de alta al alcalde Cabada

Araly Castañón / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Tras 15 días de enfrentar el Covid-19 en hospitalización, el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, fue dado de alta ayer del Centro Médico de Especialidades.

Totalmente conmovido, el alcalde ofreció una rueda de prensa en la cafetería del lugar antes de partir a su casa para agradecer al personal del centro sus atenciones y solicitar a la ciudadanía que se cuide y que tome en serio la enfermedad.

“Tuve 15 días de hospitalización de un trato muy cariñoso, he recibido muchos mensajes, miles de mensajes de solidaridad y de apoyo para la recuperación de mi salud”, aseguró el edil, quien padeció por segunda vez Covid.

Cabada estuvo acompañado de su médico, Alejandro Ortiz Arroyo, quien explicó que cuando el alcalde llegó al hospital inició con una neumonía grave por coronavirus que empezó con una infiltración y una inflamación muy grave de los pulmones.

Los dos pulmones llegaron a infiltrarse en un 90 por ciento o más, y hubo afectación del riñón y del hígado.

“Sí tuvimos que administrar bastante medicamento para lograr detener, uno el virus; dos, detener esa inflamación tan severa que puede dar daño pulmonar muy grave, afortunadamente se pudo detener”, mencionó Ortiz.

Dijo que aunque Cabada fue dado de alta aún tendrá que estar con cuidados en su casa, y se le dará seguimiento a la enfermedad.

El alcalde afirmó que los 15 días que estuvo hospitalizado “me han servido para acercarme a Dios, espero me haga una mejor persona. Me voy del Centro Médico muy triste porque he visto el sufrimiento de mucha gente, vi morir a gente”.

Agregó que en la unidad médica se queda internado un amigo de él que es como su hermano, Víctor Valencia de los Santos, quien también padece Covid, y es el secretario Técnico del Municipio.

“Está luchando por su vida”, mencionó.

Cabada pidió hacer conciencia “de este terrible mal, de esta enfermedad que nos está atacando, evitemos salir de casa, evitemos contagiarnos y contagiar, es una enfermedad muy triste que ha dejado mucho luto”.

Indicó que las gastos médicos de su hospitalización los cubrirá un seguro de gastos médicos mayores que adquirió desde hace tiempo.

