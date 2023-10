Dan color al Biblioavión con remodelación

Ciudad Juárez.- El muralista Arturo Damasco inició con los trabajos para plasmar el boceto ganador del concurso “Biblioavión Multicolor”, como parte de la remodelación que se realiza en dicho espacio.

El estudiante de secundaria, David Leonel Zubía Villalobos, fue el ganador del primer lugar del concurso “Biblioavión Multicolor”, organizado por la Dirección de Educación municipal; el pintor y muralista juarense Arturo Damasco se encarga de plasmar en la aeronave el boceto.

Actualmente el artista aplica color sobre la superficie del avión, ya que la idea es trazar sobre ese fondo la obra del boceto, además de colocar otros elementos y composición sobre esta aeronave, un Boeing 737-300 que es usado como espacio de aprendizaje que cuenta con libros digitales y videos de aviación, además de que los niños pueden ingresar a la cabina, mientras que el capitán Francisco Yarza Sámano se encarga de darles una plática y recorrido por el lugar.

Para Arturo Damasco, pintar el Biblioavión es todo un reto, pues no es lo mismo pintar una pared plana que una aeronave y aunque utiliza una grúa, las estructuras y cableado alrededor de la nave le dificultan un poco hacer su trabajo.

“Las estructuras no permiten llegar de pronto como quisiera, pero hago lo mejor posible para hacer el trabajo”, indicó.

El muralista utiliza pintura vinílica, pero antes de esto, prepara muy bien la superficie con primer, el cual se adhiere a cualquier tipo de pintura y garantiza la durabilidad, pues es un recubrimiento para todo tipo de superficies metálicas de hierro y acero.

En los próximos días, Damasco podrá dar color al Biblioavión, ya que empezará a plasmar el diseño que inicia desde la punta de la estructura con la figura de un lápiz que se convierte en jirafa, haciendo alusión a Modesto, luego se mete entre los libros a través de un paisaje y de los ejemplares salen otros elementos.

“Es interesante la idea, me gustó y creo que tiene mucho para sacarle jugo y haremos lo mejor posible para plasmarlo”, expresó.

El artista dijo estar agradecido con la invitación del Gobierno municipal, pues para él es un orgullo poder plasmar la obra de David Leonel Zubía.

“Siempre cuando pasaba por aquí y veía el avión me daban ganas de pintarlo y ya se presentó la oportunidad, me llamaba mucho la atención, lo mismo pasó con la pared de Juan Gabriel, siempre pasaba y pensaba me gusta, pero en este caso del Biblioavión no lo busqué, me hablaron y agradezco mucho la oportunidad”, mencionó.