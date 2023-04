Dan cobijo a seres sin hogar

Ciudad Juárez.— Al ver la necesidad de abrir un lugar para personas en situación de calle, Roberto Ayala Ortiz inició un centro que opera desde hace 24 años donde recibe personas adultas mayores y enfermos mentales. Actualmente se convirtió en la asociación Ayuda para Adultos, Niños, y Mujeres Pobres, A.C. (AANMPAC), que cobija a 180 personas.

“Iba al Centro porque se me antojaron ir a comer unos tacos, y ahí vi yo una persona que estaba sacando comida de la basura, como que me vino una rayo de luz para que hiciera algo por ellos”, manifestó Ayala Ortiz, quien es pastor en una iglesia cristiana.

Apoyado por el ministerio al que pertenece, el pastor dijo que se establecieron en las calles Joaquín Terrazas y Cobre, en donde albergaban entre dos y tres personas; sin embargo, conforme pasaron los años hubo un aumento de personas sin hogar, platicó el pastor.

La asociación civil tiene una población de 180 personas divididas en dos ministerios: uno de ellos se acondicionó como estancia psiquiátrica y el otro funge como asilo para adultos mayores.

En el lugar residen personas que se encontraron en tapias o en situación de calle y que fueron canalizadas por Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, dijo Ayala Ortiz.

Del total de personas, 90 padecen enfermedades mentales como la esquizofrenia, ansiedad, depresión, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, fobia, pánico, piromanía, mencionó el entrevistado.

“Tenemos personas que hemos tenido que ir por ellas porque viven en cuartitos abandonados, aquí los traemos, los bañan, los cambian, hay unos que les ponen pañal o les dan sus medicamentos”, dijo el pastor.

En el lugar hay personas que ya tienen viviendo hasta 15 años en la asociación, que generalmente son abandonadas o las encuentran deambulando por las calles.

La mitad de las personas que llegan a la asociación no tiene familia, y otro 50 por ciento cuenta con una, pero se quedaron a morar en el lugar. Algunos de ellos son canalizados por problemas de alcoholismo, que ya les provocó cirrosis o encefalopatía hepática, detalló Ayala Ortiz.

Como parte del apoyo que brinda la asociación, se les tramitó a 15 personas el Seguro Social, también al resto del grupo se le arregló el servicio médico del Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi), y a quienes padecen alguna enfermedad mental los atienden en el Hospital Civil Libertad, agregó el entrevistado.

Además de refugiar a las personas en situación de calle, la asociación cuenta con una lista de personas extraviadas que ha registrado mediante la elaboración de pesquisas con el fin de encontrar a las familias de los que llegan al lugar, explicó el pastor.

“Este trabajo que nosotros hemos venido haciendo se ha extendido por todas partes, porque hemos encontrado personas en Chihuahua, Parral, Torreón, Guadalajara y a veces me ha tocado llevarlos, me tocó llevar a una viejecita en una camioneta hasta Puebla porque su familia no contaba con dinero”, manifestó el responsable de la asociación.

La organización recibe el apoyo de algunos de los familiares de los inquilinos, pero las donaciones son mediante donativos alimenticios, productos de higiene personal, ropa, zapatos y medicamentos que dona la comunidad de Ciudad Juárez y el Paso, Texas.

El Gobierno del Estado les ayuda con una despensa bimestral por cada tutelado, la mayor parte de la alimentación la tiene que sustentar la asociación, y del Municipio no reciben apoyo, dijo el pastor.

AANMPAC se ubica en la avenida Vicente Guerrero, 801, esquina con la calle Justo Sierra, y recibe todo tipo de donativos.

Si usted quiere ayudar puede comunicarse al teléfono (656) 181-4153.