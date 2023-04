Dan artistas pinceladas de cultura a Ciudad Juárez

El Colectivo de Arte, Letras y Cine Internacional reunió a un grupo de 15 artistas fronterizos para mostrar el talento que hay en la frontera con la “Exposición de Arte Libre”.

Mavis Araceli Hilton Santamaría, de 78 años, es una pintora panameña que radica desde hace 30 años en Ciudad Juárez, y con sus obras quiere mostrar la cultura de su país.

La artista tiene 20 años dedicándose a pintar cuadros, en algunos de ellos muestra a la etnia de los kuna, de la comarca de San Blas, y los símbolos mola que utilizan en sus vestiduras.

‘No me gustan los colores tristes’

“Me enfoqué en los colores de los indios kuna de Panamá, no me gustan los colores tristes, por eso aquí en la frontera quiero que conozcan la cultura de mi país, porque hacen sus trabajos (molas) muy hermosos, todo el bordado, pero a mí se me ocurrió ponerlo en óleo, soy la única que lo ha hecho”, expuso la pintora.

“Naturaleza al desnudo” fue una de sus obras artísticas de una quincena de cuadros que expuso en el 2008, en Bellas Artes, detalló Hilton Santamaría.

La exposición contó con la participación de artistas experimentados y emergentes de esta frontera, entre los que también destacan Evelia Peralta, Luz Wolf y Pompeyo Tenorio. Algunos de los artistas emergentes que exhiben sus obras son Marvin Quintero, Luis Alberto Jasso y Anais Arellano, entre otros.

Luis Alberto Jasso, de 34 años, proviene de una familia de caricaturistas y retratistas de esta frontera. Su talento, dijo, se lo debe a su abuelo, quien también le pasó la estafeta a sus nietos.

Jasso presentó tres cuadros, entre los que destaca un retrato del cantante Elvis Presley.

Talento local

“Los espacios que hacemos en el colectivo son para que todos los talentos urbanos, para los que radican aquí y para que los que nos visitan, porque representan al arte con un cuadro, retrato o una imagen abstracta, y cada artista tiene un estilo diferente, pero lo más importante es que hay cultura para Ciudad Juárez y de talentos de la frontera”, expuso Jasso.

“Exposición de Arte Libre” estará hasta el 20 de mayo en la Biblioteca Central Carlos Montemayor, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

