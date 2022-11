Dan a mujeres apoyo para superar el alcoholismo

Ciudad Juárez.— El octavo evento Mensaje a la Mujer de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. se celebró en las instalaciones de la Casa del Agrónomo, con testimonios de mujeres que se han rehabilitado en dichos grupos; además, se habló sobre la enfermedad del alcoholismo, que provoca pérdidas, críticas e incluso vergüenza a las mujeres que la padecen, se informó.

“El mensaje es para toda la mujer que crea que tiene problemas, aquí estamos para ayudarla con el corazón y decirle que hay una solución a su problema, que no es de vergüenza, es de salud y que la familia debe apoyarla en todo”, dijo Laura, miembro del grupo y que tiene 27 años en dicha comunidad.

Señaló que en Ciudad Juárez existen 65 grupos de Alcohólicos Anónimos A.C. que brindan apoyo a mujeres y hombres que se enfrentan con la enfermedad del alcoholismo, y actualmente se ha detectado un aumento de atención en mujeres.

“A esta comunidad de 500 miembros de varones el 10 por ciento somos mujeres, por cada grupo somos tres mujeres, hay 65 grupos aquí en Ciudad Juárez”, explicó.

“Nosotros no somos aptos para decir quién es alcohólico y quién no es alcohólico, pero por las estadísticas que nos brinda el Gobierno ahorita la mujer ya bebe más que el hombre; se está comprobando que la mujer alcanzó un límite más fuerte que el varón”, añadió.

Laura explicó que es parte de las mujeres que han logrado rehabilitarse en Alcohólicos Anónimos, y ya son 27 años de sobriedad, luego de que comenzó a los 16 años de edad a consumir bebidas alcohólicas y con el paso del tiempo dicha ingesta fue en aumento.

“A partir de los 23 años yo empiezo a notar que ya era más necesario beber que divertirme, cada ocho días yo tenía que beber en una fiesta, si no ya no me divertía, yo no sabía que estaba empezando a enfermarme de alcoholismo y continué bebiendo, porque desgraciadamente en esta enfermedad se engancha uno y no se da cuenta”, compartió.

A causa del alcohol, Laura fue despedida en dos ocasiones de su empleo, ya que consumía bebidas alcohólicas en horario laboral; además, perdió parejas sentimentales, hasta que tocó fondo y su madre la ingresó a Alcohólicos Anónimos. A partir de ese momento su vida cambio, explicó.

“Llegué a Alcohólicos Anónimos destrozada, bebí tres días seguidos, antes de que mi mamá me llevara a una clínica porque sola no pude dejar de beber, y en esa clínica empecé en un grupo de Alcohólicos Anónimos y nunca he dejado de asistir a mis juntas”, expresó.