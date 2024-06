Dan a migrantes 4 horas para obtener abogado

Ciudad Juárez.- La nueva proclamación emitida esta semana por el presidente Joe Biden daría sólo cuatro horas a las personas que buscan asilo en la frontera para que obtengan representación legal, con un panorama aún más difícil para quienes buscan acceder a este proceso migratorio en los Estados Unidos, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga.

“Hasta ahora, el tiempo que tenía un inmigrante para conseguir abogado era de 24 horas, plazo que resultaba insuficiente para buscar asesoría. Y es que si bien es cierto que en 2018 el entonces presidente Donald Trump disminuyó los tiempos de 48 a 24 horas, esta actualización deja sin posibilidades a quienes no lleguen con un plan ya listo”, destacó el abogado con representación en México, Estados Unidos y Canadá.

El martes 4 de junio, Biden emitió una nueva proclamación en virtud de las secciones “212(f)” y “215(a)” de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, a través de la cual desde el primer minuto del miércoles 5 de junio se suspendió la entrada de la mayoría de extranjeros que cruzan de manera irregular la frontera sur de los Estados Unidos.

Desde el miércoles, los migrantes irregulares serían devueltos de manera exprés a su país o a México, en el caso de los venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubamos debido al acuerdo existente desde 2023. Y la medida se retirará si durante una semana los cruces irregulares promedian diariamente menos de mil 500 personas, y continuará si el promedio se mantiene en dos mil 500 o más ingresos diarios durante una semana.

“Estos nuevos tiempos no reflejan la realidad de lo que vive un inmigrante cuando llega a la frontera para solicitar asilo. Recordemos que estas personas están huyendo por una u otra razón de su país, por cuestiones de seguridad, por lo que exigir que cuenten con un abogado en menos de cuatro horas una vez son retenidos no es válido. Tampoco podemos olvidar que este es un derecho que tiene la persona y que no se puede violar”, dijo el abogado.

Informó que el memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) indica que las cuatro horas se darán en la franja comprendida entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, antes de una entrevista de miedo creíble, y que el período comienza cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) le brinda al individuo la oportunidad de consultar.

“Es fundamental que todos aquellos que estén interesados en solicitar asilo en la frontera tengan en cuenta estas directrices, con el objetivo de que lleguen preparados. La idea es que una vez estén en el lugar, ya cuenten, al menos, con el dato de un abogado de inmigración o al menos un directorio de representantes legales que los puedan auxiliar en esa difícil situación, para que la entrevista de miedo creíble sea satisfactoria. No podemos olvidar que este tipo de solicitudes requieren tiempo y preparación, por lo que adelantarse será crucial para obtener los resultados esperados”, enfatizó Quiroga.

Hasta ayer, la medida había provocado una menor presencia de personas en los límites de la frontera entre Juárez y El Paso, ya que luego de que todos los días eran observadas decenas de personas buscando por donde ingresar al vecino país, en un recorrido realizado la mañana de ayer en bordo del río Bravo por El Diario sólo fueron observados ocho adultos con una niña, en dos grupos.