Dan a estatales 7 meses de prisión preventiva

Ciudad Juárez— Hasta junio del próximo año se fijó la prisión preventiva para nueve de los 11 agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), acusados de robo agravado, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza, mientras que otros dos elementos se mantienen prófugos, informó el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C., todos ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones de la CES, fueron acusados por José Ángel Magaña Monje de ingresar a su casa para robar el pasado 30 de enero, en la colonia 16 de Septiembre.

El denunciante fue asesinado el 22 de marzo en circunstancias aún impunes, de acuerdo con seguimiento periodístico. Su cuerpo apareció en el Camino Real.

Los agentes acusados fueron investigados por la dirección de Control Interno de la Fiscalía Zona Norte, a cargo del comandante, Enrique Flores, según se informó.

Erika Jasso es la abogada de los detenidos y fue responsable de Control Interno de la Fiscalía hasta julio del año pasado.

Jasso había logrado en septiembre revocar la prisión preventiva a favor de los nueve elementos que habían estado detenidos desde el 3 de julio pasado.

Sin embargo, el pasado jueves el juez de la causa consideró en riesgo una posible evasión de los acusados, quienes fueron detenidos nuevamente al salir de una audiencia, en que se presentaron de forma voluntaria, de acuerdo con el TSJE. El ahora muerto declaró en su denuncia que el 30 de enero los agentes señalados ingresaron a su domicilio al privar ilegalmente de la libertad a su hijo de 14 años. Dijo que sustrajeron alhajas con valor de cien mil pesos y efectivo de una caja fuerte, además de objetos personales.

La víctima es representada por el abogado Saúl Trejo Torres, quien en la última audiencia sólo solicitó la devolución de lo robado como reparación del daño, según informó el TSJE.