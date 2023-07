Dan 25 años más de prisión a reo que se evadió junto con ‘El Neto’

Ciudad Juárez.- Miguel Ángel Delgado Camargo, alias “El Chino”, fue sentenciado por un tribunal oral a 25 años de cárcel y el pago de 1.3 millones de pesos por concepto de reparación de daños por el crimen que cometió el 11 de marzo del 2022 en el estacionamiento de un centro comercial.

El juicio oral se reanudó tras la recaptura del acusado, luego de fugarse del Cereso 3 el pasado 1 de enero durante el amotinamiento y evasión masiva que gestó Ernesto Piñón de la Cruz. Por este hecho aún existen cuatro reos prófugos, según datos de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los datos y elementos de prueba que presentó el Ministerio Público, el ahora sentenciado privó de la vida a un hombre que permanece sin ser identificado. Los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2022 en el estacionamiento de la tienda Aurrera ubicada en las calles Hiedra y Manuel J. Clouthier.

Poco después, Delgado Camargo fue detenido en compañía de un adolescente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuando huían a bordo de un vehículo de la marca Ford línea Escape de color guinda.

En la audiencia de individualización de sanciones, fue sentenciado a pasar 25 años de cárcel y a pagar la cantidad de un millón 317 mil pesos por los conceptos de la reparación del daño y gastos funerarios.

Además, afrontará cargos por evasión después de ser recapturado el pasado mes de febrero en las calles Centauro y Deneb, en la colonia Industrial, en la ciudad de Victoria de Durango.

Delgado Camargo se encontraba preso desde el 13 de marzo de 2022 por el delito de homicidio bajo la causa penal 0/2022. Según reportes periodísticos, el 3 de febrero de 2016 Delgado Camargo fue detenido en posesión de cocaína y 80 kilogramos de mariguana, y tras su aseguramiento se le vinculó con un asesinato con arma blanca de un hombre el 30 de enero del mismo año.

El entonces fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás, informó sobre esta detención que el cuerpo de la víctima fue localizado días antes en el lugar donde lo habría ocultado Delgado Camargo, aunque no había sido identificado. Sin embargo, se habría tratado de un miembro “de un grupo contrario” en el Valle de Juárez.

Posteriormente, durante la audiencia inicial de su caso, Delgado Camargo denunció ante un Tribunal de Garantía haber sido torturado para declararse culpable de un crimen. La defensa del procesado presentó a un médico que detalló las lesiones que observó en el cuerpo del hombre, básicamente quemaduras en la espalda, brazos y axilas provocadas con una chicharra.

En la audiencia del 9 de febrero de 2016, el abogado de Delgado Camargo le señaló a la jueza que su representado fue detenido el 3 de febrero y que después recibió descargas eléctricas para autoincriminarse de un delito que no cometió. No existe registro en el archivo periodístico sobre su salida del sistema penitenciario. No obstante, el 11 de marzo de 2022, Delgado Camargo fue nuevamente detenido, indicó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el 12 de marzo del mismo año.

En este caso se le acusó de causar la muerte a un hombre en el estacionamiento de un centro comercial de la avenida Manuel J. Clouthier y calle Hiedra. Delgado Camargo iba acompañado de un adolescente de 16 años y tenía en su posesión una pistola calibre .40 con siete balas.

Dicho hecho violento ocurrió el 11 de marzo en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el Infonavit Juárez Nuevo. Ahí, se escucharon dos ráfagas de arma larga, luego de las cuales llegaron policías preventivos, de la Guardia Nacional y soldados, como se indicó en el reporte oficial. Hasta el cierre de esta edición la FGE reportaba cuatro reos aún evadidos.

