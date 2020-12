Da su apoyo a perros de la calle

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / La profesora de inglés y formación cívica y ética Cortesía / Claudia Varela reunió cinco toneladas de croquetas el año pasado

Por segundo año consecutivo la maestra juarense de secundaria Claudia Varela pasará 12 horas seguidas dentro de una casa para perro, con la intención de colectar la mayor cantidad de costales de croquetas para estos animalitos.

La actividad será el 13 de diciembre de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche afuera de un domicilio particular ubicado en la calle Manantial número 2223 en el Fraccionamiento Marquis, cerca de la avenida Ejército Nacional, informó la docente, que imparte clases de inglés y formación cívica y ética en la escuela secundaria técnica 80.

La finalidad es apoyar a la Asociación Protectora de Animales de la Calle, que preside Ana Félix, quien tiene 200 perros callejeros que fueron rescatados, indicó.

La maestra mencionó que dada la contingencia, la organización está muy escasa de croquetas, mientras que los caninos, al estar en invierno, comen más que en otra época del año para conservar energía.

“Se necesitan cuatro costales diarios, y hay que ‘echarles la pata’”, expresó.

El año pasado, en una actividad similar, Varela logró colectar cinco toneladas de croquetas cuando la meta eran dos, sin embargo, en esa ocasión contó con el apoyo presencial de muchos de sus alumnos.

Hoy debido a la pandemia no hay meta, mencionó, pero sí hizo énfasis en que “espero con el favor de Dios sí reunir una muy buena cantidad”.

Manifestó que actualmente hay muchos perros abandonados dadas las circunstancias económicas que enfrentan los fronterizos, aunado a que en estas fechas suelen comprar perros para regalarlos, pero no se responsabilizan de esterilizarlos.

“Hay muchos perros en situación de calle y el albergue no se la acaba, los rescataron en situaciones muy deplorables de salud y hay que llevarlos a revisión médica, vacunarlos y esterilizarlos. Yo lo único que quiero es ayudar con la cuestión de la comida”, externó.

“Apenas es el segundo año, pero no me quise detener, la gente que quiera y pueda me va a apoyar”, agregó.

Croquetón

* Día: Domingo 13 de diciembre

* Hora: De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

* Lugar: Calle Manantial número 2223 en el fraccionamiento Marquis

jolmos@redaccion.diario.com.mx