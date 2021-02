Da positivo a Covid líder estatal del PRI

Cortesía El Diario de Juárez

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez, anunció a través de sus redes sociales que resultó positivo por Covid-19, luego de someterse a una prueba ayer.

“Desde que asumí la dirigencia del partido, ante las diversas reuniones que sostengo a diario, me he realizado cada semana una prueba Covid; las tres anteriores habían resultado negativas, hace un momento salí positivo; los síntomas del día de hoy (sábado) son como los de un resfriado común, seguiré las indicaciones que los médicos me den, esperando reincorporarme en breve a las actividades. Por lo pronto haremos uso de la tecnología para mantener comunicación permanente. ¡A cuidarse!”, dice la publicación del dirigente que la acompañó con una foto de los resultados de la prueba..

Domínguez Domínguez estuvo en Juárez el lunes pasado para encabezar el evento en el que se formalizó el cambio de mesa directiva en el PRI local.

Al evento, que se desarrolló en un ambiente cerrado al interior de la sede del Comité local del PRI en la calle Galeana y avenida Lerdo en el centro de la ciudad, asistieron alrededor de 100 personas, incluyendo la precandidata a la presidencia municipal por ese partido, Adriana Fuentes Téllez.