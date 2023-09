Da nueva vida a los autos clásicos

Ciudad Juárez.- El gusto de Ricardo Ortiz por los automóviles clásicos, lo ha llevado a transformar una troca Chevrolet del año 68, y un vehículo modelo Del Camino 71, a los que les ha invertido en 10 años alrededor 13 mil dólares.

El gusto por la transformación de los autos, dijo, lo heredó de su padre, quien desde pequeño le enseñó a apreciar la belleza de lo antiguo.

“El gusto es gracias a mi papá, aparte de que a él le tocó verlos casi nuevos, y siempre le ha llamado la atención. Desde que tengo uso de razón ahí lo he estado viendo, los proyectos que estuvo arreglando, me gustó, por eso hicimos buena mancuerna y así fue como me los heredó”, contó.

El costo es de acuerdo con la modificación que le quiera realizar, y el proceso es de manera paulatina, según los gustos del dueño.

“A los dos los conseguimos sin pintura, les hemos puesto su pintura nueva, llantas, rines, y el motor… esta troca venía con seis cilindros y le pusimos ocho para hacerla más ruidosa, y el carro se ha conservado casi original, como es más nuevo, todavía tiene más partes”, dijo Ortiz.

Como él, varios miembros del club de automovilistas Los Viejos Amigos de Juárez participaron en la exhibición de más de setenta vehículos clásicos ayer, en el estacionamiento del centro comercial Plaza de las Américas, para celebrar el 25 aniversario de la agrupación.

Durante el evento se llevó a cabo un concurso en el que participaron modelos Chevrolet, Ford, Volkswagen, vehículos modificados, low rider, entre otras categorías, dijo Miguel Ángel Cano, presidente del club.

Los vehículos que se muestran son a partir del año 1985 y más antiguos, mencionó.

“Estamos haciendo este ‘car show’ magno por los 25 años, lo hacemos invitando a toda la gente, pues queremos que nuestro evento sea exclusivamente de carros clásicos, es decir, de 1985 para abajo, ningún vehículo nuevo entra al evento”, comentó el presidente.

Explicó que los dos primeros ganadores del concurso en cada categoría recibieron un trofeo creado por los miembros del club. Además, se realizaron algunas rifas para participantes, hubo música en vivo y comida.

“Tenemos aproximadamente 350 personas con clásicos que han pasado a través de nuestros registros, y solamente seguimos siendo como treinta”, comentó.

El espectáculo automovilístico inició a las 10:00 de la mañana y concluyó a las 6:00 de la tarde.

