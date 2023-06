Da Nirata esperanza a menores con problemas de movilidad

Ciudad Juárez.- Debido a la parálisis cerebral que sufre tras nacer de forma prematura, Alexis ha permanecido por 14 años en una silla de ruedas; su cuerpo, además, está rígido debido a la hemiparesia espástica doble que presenta.

Rocío López, madre del menor, comentó que tiene la esperanza de que su hijo sea elegido como un candidato a cirugía que practica de manera gratuita la Fundación Nirata, A.C.

“Yo no tengo trabajo, me dedico a cuidarlos a ellos, para mí es de gran apoyo porque me ayuda a salir adelante”, dijo López.

Rocío vive con sus hijos en la colonia Cerrada de San Mateo y es apoyada económicamente por sus padres, debido a que no cuenta con trabajo y Alexis requiere cuidados especiales.

Nuevas instalaciones

Como Alexis, sesenta niños más llegaron a las instalaciones de la nueva clínica de la fundación, ubicada en la colonia San Francisco, en el suroriente de la ciudad, donde se acentúa la necesidad.

“Es un esfuerzo que se hizo desde hace tres meses porque nos donaron este local, y se tuvo que remodelar. Ya quedó bien habilitado para realizar las terapias, cuenta con unas áreas funcionales de electroterapia, estimulación temprana, hidroterapia y un gimnasio terapéutico, así que está excelente porque era una clínica que nos urgía abrir acá en el suroriente, porque es donde mayor necesidad hay”, expuso el director de la fundación.

La clínica fue inaugurada ayer por la mañana, en donde se realizaron las valoraciones gratuitas para padecimientos como parálisis cerebral, enfermedades ortopédicas como displasia de cadera, acortamientos pélvicos, pie equino varo, patrón tijera y algunas patologías neurológicas, dijo Christian Gutiérrez, director de Nirata.

Posteriormente, se planeará la programación de los niños candidatos que se eligieron en las valoraciones médicas para intervenciones quirúrgicas que serán en septiembre de este año, agregó el director de la fundación.

Agregó que también se atendieron adultos mayores con problemas de rodillas y lumbalgia, pero el grupo poblacional se canalizará con la Secretaría de Salud.

“En las cirugías de ortopedia, regularmente operamos niños para que tengan un aproveche toda su vida, para que el cambio sea radical, y en terapia física apoyamos a toda la comunidad”, comentó Gutiérrez.

En alianza con Gobieno

Explicó que se proporcionará un informe a las instancias municipales de los niños que serán operados con el propósito de hacer una alianza para complementar las cirugías o tratamientos con aparatos, aditamentos ortopédicos y material quirúrgico.

Dijo que Nirata es apoyada por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y Fondo Unido de Chihuahua, por ese motivo busca las alianzas para continuar bridando tratamientos integrales.

Cada año, la fundación realiza dos eventos para valoraciones ortopédicas y fisiátricas a las que acuden alrededor de 300 personas. Para este año buscan que 37 niños con padecimientos óseos sean operados, detalló Gutiérrez.

“Tenemos la invitación a toda la comunidad abierta para que vengan a aprovechar los servicios que estamos ofreciendo, estamos haciendo estudios socioeconómicos, se cobra una cuota simbólica, pero a las personas que se les hace el estudio y no tienen los recursos no se les cobra nada, se beca, así es que está muy adecuado para que aprovechen el apoyo”, dijo Gutiérrez.

Para agendar una cita a la clínica Nirata puede comunicarse al teléfono (656) 353-3699. (Verónica Domínguez)

