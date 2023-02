Custodios ya no mediarán entrega de dinero a presos

Ciudad Juárez.- A partir de la mañana del viernes quedó “suspendido el depósito de efectivo para ppl (personas privadas de la libertad)” del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez.

Con ello, explicó Ricardo Realivázquez, encargado del despacho de la Dirección de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), “el dinero se sigue recibiendo, pero directo del familiar al ppl”, sin que personal del Cereso intervenga en el tránsito del efectivo.

Esta medida se tomó debido a “una serie de comentarios, nada comprobado de momento, en que se prestaba para que se cobraran comisiones haciéndolo de esta manera”, relató Realivázquez.

Ayer, tras darse cuenta de la medida, familiares de los internos se mostraron alarmados y empezaron a cuestionar en redes sociales esta nueva regla.

En días anteriores, en entrevista, un grupo de familiares platicó también que otra forma de ganarse unos pesos para comprar comida variada o productos de higiene en el área de Comercio Penitenciario era haciendo sus actividades remuneradas, válidas al interior del penal, pero ya ni eso pueden hacer, pues, contaron las entrevistadas, “les quitaron todas sus herramientas. Mi hijo me dijo que él me avisaba cuando pudiéramos llevarle material para que hicieran sus cosas, porque ahorita no hay herramientas”, comentó una.

Se las quitaron, presuntamente, con la limpieza del penal tras el traslado del Sistema Penitenciario a la SSPE. Habría sido parte de lo que se destruyó el 7 de febrero en un evento presidido por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Antes, lo que producían al interior (pinturas, madera tallada y demás productos) lo podían vender los familiares al exterior y era de donde sacaban dinero. Ahora no, sólo tienen acceso a los mil 500 pesos quincenales que les podrán llevar sus familiares, y si es que los tienen. “Uno con mucho esfuerzo junta. Una es maquilera”, dijo la pareja de un reo.

De acuerdo con el Diagnóstico Penitenciario 2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta agosto de ese año de los 3 mil 945 hombres que se encuentran presos en el Cereso 3, mil 578 trabajaban con remuneración económica, y otros 953 sin ella. Participaban en actividades como cocina, mantenimiento y limpieza, costura, carpintería, comercio penitenciario, concesionaria de alimentos y una cartonera.

Aunque la cifra no ha sido actualizada tras el traslado del sistema penitenciario, el encargado de despacho de la Dirección de Ceresos respondió a las familiares que “los talleres bien posicionados siguen trabajando”, señaló, aunque con mayores restricciones. “El tema de que les pagan a los ppl por los servicios que prestan en el penal también es cierto y se está respetando. De ninguna manera se está estrangulando la vida del ppl al interior, para nada”, agregó.

El funcionario estatal contó que se lleva un registro de las herramientas en los distintos talleres para monitorear que ninguno salga del lugar de trabajo para ser utilizado en actividades no permitidas.

Asimismo, dijo que con la limpieza que realizaron se clausuraron “talleres que no lo eran”, como un centro de lavado con lavadoras y secadoras que entraron de manera irregular, y en donde se cobraba por el servicio sin tener la aprobación de los directivos del Cereso y menos del Sistema Penitenciario.

Otra de las quejas de los familiares era referente a los cambios de ropa de los reos, a quienes se les dejó únicamente una prenda de cada tipo. Al respecto, Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE, dijo ayer en atención a medios que los internos del Cereso 3 “tenían una serie de facilidades en el penal” que habrían terminado con el cambio de administración.

Loya Chávez aclaró que el retiro de cambios de ropa y calzado responde a estos cambios, que, pese a las quejas de los familiares porque los internos sólo tienen un cambio de ropa, es “lo que establece el reglamento”.