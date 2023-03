Cumplen Rotarios sueños y metas

Ciudad Juárez.— El sueño de tener un hogar para sus cuatro hijos se hizo realidad ayer para Elibeth y Adolfo, matrimonio que fue beneficiado con la construcción de su vivienda por parte del Club Rotario Juárez Campestre, que durante 19 años se ha encargado de apoyar a las familias más vulnerable de esta localidad.

La pareja llegó a esta ciudad fronteriza hace cuatro años provenientes del estado de Puebla y con la intención de tener una mejor vida, explicó la madre de familia, Elibeth García de Jesús, de 25 años de edad.

“Me siento agradecida porque desde que me vine para acá no habíamos tenido una casita, y la verdad es la primera vez que tengo mi terrenito y la casita, cómo no voy a estar agradecida; me siento muy bendecida”, expresó.

La vivienda cuenta con dos habitaciones, cocina y un baño, y se ubica en la colonia Carlos Castillo Peraza.

Elibeth es ama de casa, mientras que su esposo, Adolfo, sale a trabajar como albañil para alimentar a sus hijos de 2, 4, 6 y 7 años de edad.

“Gracias a Dios supimos de este apoyo por una vecina, ella fue la que me invitó, y nos movimos los dos para tenerla; estoy muy agradecida”, dijo la beneficiada y detalló que sus hijos están muy contentos por tener su propio hogar.

Emma Leticia Mendoza de Fuentes, encargada del proyecto, señaló que el único requisito que les piden a las familias es que cuenten con un terreno propio para poder construir la casa.

“Las casas llegan de Denver, Colorado, y nosotros las importamos, nos facilitan un lugar donde ponerlas, y de ahí nosotros vamos haciéndolas año con año, son tipo americano, usamos tabla roca, están todas insuladas y están todas techadas”, mencionó.

Norma Ivonne Loya, presidenta del Club Rotario Juárez Campestre, dijo que el proyecto tiene 19 años realizándose en esta ciudad, y en total han beneficiado con un hogar a 50 diferentes familias de escasos recursos.