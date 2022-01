Cumplen en el primer día del Predial

Ciudad Juárez— Largas filas se registraron en el primer día del pago del Predial 2022 con descuento del 15 por ciento en la Dirección de Catastro y en la de Ingresos de la Presidencia municipal.

Ciudadanos como Olga Murillo, que tardó dos horas, se formaron desde temprano para hacer su pago del gravamen.

“Yo todos los años vengo el primer día, porque es cuando hay menos gente, anda mucha gente de vacaciones y después está muy lleno, y como yo ya soy una mujer grande y enferma”, explicó.

Dijo que ayer sí había mucha fila en la Presidencia municipal, pero ya estaba ahí, y como llegó desde el Kilómetro 20 decidió formarse y esperar.

“No me gusta deber nada para que yo no tenga problemas”, mencionó la mujer, que liquidó mil 345 pesos.

Frente a la Presidencia municipal en la Dirección de Catastro, como ocurre cada año, adultos mayores fueron los primeros en llegar para cumplir con el pago del impuesto Predial, aunque las cajas abrieron a las 8:00 de la mañana.

Un oficial de seguridad de las oficinas ubicadas en David Herrera Jordán y Francisco Villa comentó que desde las 3:30 horas, con una temperatura bajo cero, llegaron las primeras cuatro personas para formarse y esperar la apertura de las cajas de pago, con la finalidad de cumplir y obtener un descuento.

La primera en la fila era la señora Carmen Acosta, de 67 años, quien reside en la colonia Altavista y llevaba consigo un recibo del año pasado, cuando pagó una cantidad de mil 212 pesos.

“Quiero pagar las contribuciones para no andar con preocupaciones después, me dicen que puedo pagar por Internet pero yo no entiendo esas cosas y mejor vengo aquí para que me den mi recibito y guardarlo junto con los de años anteriores”, comentó la mujer.

Sale alcalde a saludar

En la fila de la Presidencia municipal, después del izamiento de bandera del mes de enero que se realizó en la explanada del edificio, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, saludó a los ciudadanos que estaban formados y quienes le pidieron que se abrieran más cajas.

En ese momento había tres cajas funcionando, pero se iban a abrir dos más, aseguró el director de Atención Ciudadana, Hugo Vallejo.

El alcalde dijo que se otorgará un incentivo de seguro de vida y daños a vivienda a los contribuyentes cumplidos, cuyos términos se definirán en los siguientes días. En enero el descuento es del 15 por ciento por pronto pago y contribuyente cumplido, en febrero será del 10 por ciento.

Horarios

El impuesto se puede liquidar de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas en la Dirección de Ingresos en la Presidencia municipal, en el edificio Nielsen en Lerdo y Abraham González, así como en la Dirección de Regulación Comercial.

También en las cajas de cobro ATM de la Coordinadora de Zaragoza, Frida Kahlo y Recaudación de Rentas, así como en la Dirección de Asentamientos Humanos.

Los módulos que operan de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas se ubican en los centros comerciales Gran Patio, Las Torres, Plaza Juárez, Río Grande, Sendero, S-Mart La Cuesta y López Mateos, Aurrerá Jilotepec y Galerías Tec.

En Soriana San Lorenzo está operando de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

En la Dirección de Catastro operará de 7:00 a 15:00 horas.

En las cajas de cobro de la Estación Sur (mejor conocida como Babícora) y Estación Aldama, el horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas; sábados de 9:00 a 15:30 horas y domingos de 8:00 a 15:00 horas.

Los bancos donde también se puede realizar el pago son: Banregio, Santander, Banorte, Banamex, Banco del Bajío, Scotiabank Inverlat, BBVA Bancomer y HSBC. (Araly Castañón / Daniel Domínguez / El Diario)

