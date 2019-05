Cumplen 90% de la meta de vacunación

Tan sólo el 90 por ciento de la meta fijada durante la Segunda Semana Nacional de Vacunación logró cubrirse en esta frontera, informó Ramón Murrieta González, director de la Jurisdicción Sanitaria II.

Precisó que de 5 mil 233 vacunas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) que suministraron a niñas de quinto año de primaria o de 11 años que no estudian, consiguieron administrar, del 20 al 24 de mayo, 4 mil 850 debido a factores diversos, entre éstos el permiso de los padres.

“A veces, cuando vamos a las escuelas, las niñas no tienen el permiso firmado por el padre o la madre. Retrasa mucho la vacunación. Sin embargo, seguimos nosotros con los puestos de vacunación abiertos para que la gente pueda acudir. Estas niñas que no alcanzaron la vacunación en la escuela pues acuden a los centros de salud. No es que no se haya cubierto sino que hay esas situaciones”, dijo.

Murrieta González puntualizó que sí terminarán de suministrar las inyecciones restantes, por lo que estimó que posiblemente la semana siguiente se habrá terminado con la meta.

“El beneficio para las niñas es muy grande. Es evitarles la posibilidad de un cáncer de cuello uterino en su vida adulta. Vamos a ver los resultados de esta inmunización, en unos pocos años vamos a estar viendo la disminución de esa enfermedad (…) Hay algunos Virus de Papiloma Humano que son causantes del cáncer de cuello uterino”, comentó.

Añadió que el cáncer cervicouterino es una enfermedad que se puede presentar en la etapa reproductiva de la mujer y desgraciadamente no hay síntomas, por lo que recalcó la importancia de que las mujeres que inician con su vida sexual se practiquen el papanicolaou o colposcopías.

Del 2016 al 2019, un total de 58 mil 133 pruebas de Virus de Papiloma Humano (VPH) fueron realizadas en esta frontera; de éstas, mil 337 resultaron positivas causando que 157 personas fallecieran, precisaron indicadores de la dependencia representada por el médico. (Alejandro Vargas / El Diario)





[email protected]