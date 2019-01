Cumple un sueño con tributo a Queen

Ciudad Juárez- Por su amor hacia el rock, Santiago Avitia, de 4 años de edad, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, cumplió ayer uno de sus más grandes sueños al presenciar el tributo a Queen de la banda local Mantarraya en un evento organizado por el Municipio.

Fernando Guijarro, presidente de la asociación Doctores de la Risa, Nariz a la Orden, dio a conocer que Santi es paciente del Hospital Infantil desde hace un año y es un gran apasionado de esta música, por lo que al enterarse del concierto emprendieron la misión de buscarle un lugar especial en las filas de los aficionados.

“Está muy contento porque como le gusta mucho la música de Queen, él piensa que va a ir a ver a Queen, porque está muy chiquito para platicarle lo que es un tributo”, comentó.

Cristal Viridiana Reyes Rosales, madre del menor, narró que Santi tiene un gusto especial por grupos de este género y su primera canción para incursionar en el mundo del rock fue I want to break free, por lo que para él este grupo es muy especial.

“Yo nunca pensé que existiera todavía gente buena, sinceramente, y con ellos mis respetos porque le han hecho ver a mi hijo la vida de otro color y a pesar de todo lo que ha pasado, se la pintan muy bonita y para mí como madre, lo es todo”, expuso.

Con una pequeña guitarra eléctrica, que fue su regalo de Navidad, lentes oscuros, gorra negra y una brillante nariz roja, Santi se dispuso a escuchar cada una de las melodías que fueron seleccionadas para conmemorar a su banda de rock favorita, mientras le comentaba a su madre que estaba listo para tocar como ellos.

“Hoy (ayer) en la mañana me preguntó: mami, ¿hoy es? Y le digo sí mi amor, hoy es, y me contesta: ¿y sí vamos a ir? Y le digo que sí, pero así estuvo desde que supo, contando los días”, dio a conocer.

También comentó que son muchos los retos que han tenido que vencer desde su diagnóstico, el pasado 28 de marzo, fecha con la que recordarán un año de lucha y enseñanzas.

“Hemos batallado en todos los aspectos, se me ha enfermado de neumonía, a veces no ha querido comer, se ha atrasado en muchas quimioterapias por sus defensas, entonces no hay una cifra para contar los retos a los que nos hemos enfrentado”, dijo.

En días anteriores Santiago recibió un donativo de los Doctores de la Risa, asociación que desde su primer encuentro con él, lo ha acompañado durante este padecimiento.

“Esto representa para nosotros una ayuda más, tratar de cumplir un sueño, de por ejemplo Santi, que podamos darle esa parte que lo hace feliz y pueda disfrutar de algo de esa manera”, dijo Guijarro, también conocido como el doctor Maromas.





