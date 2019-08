Cumple sueño de campeón

Ciudad Juárez— Cuando “Pinpón” comenzó a escuchar el Himno Nacional, parado en medio del estadio de Gales, la piel se le puso “chinita”; en ese momento se dio cuenta que su sueño de niño se estaba convirtiendo en realidad, jugar un mundial de futbol con la playera de México.

Pero todavía le faltaba cumplir la promesa hecha a sus hijos, regresar a Ciudad Juárez como campeón de la Homeless World Cup, un triunfo que logró construir después de haber vencido la violencia familiar que vivió de niño, las adicciones en las que cayó en su adolescencia y un accidente que después de llevarlo al filo de la muerte lo llevó al futbol.

Juan Jesús Ríos González tiene 31 años, creció en la colonia Felipe Ángeles, y fue su mamá quien le apodó “Pinpón” porque cuando era bebé y lo tenía en sus brazos le cantaba esa canción al sexto de sus nueve hijos.

Es un padre soltero de 31 años de edad que trabaja en la construcción, pero sueña en convertirse en ingeniero civil para poder ser un ejemplo para sus hijos, narró la propia Bertha Alicia González, desde el patio de su casa ubicada al norponiente de la ciudad, donde la mala señal de Internet le impidió ver la transmisión en vivo de la copa mundial que ganó su hijo el sábado 3 de agosto en Cardiff, Gales, al derrotar 5-1 a la Selección de Chile.





Quiere ser ingeniero y ejemplo para sus hijos

“Fue por lo que luché, por lo que estuve luchando todo el tiempo y ese día me sentó muy contento, era lo que les había prometido a mis hijos, ganar la Copa del Mundo”, recordó.

Con el mismo uniforme de México que levantó la copa, el papá soltero de Wendy y Juan, de nueve y 10 años de edad, narró que antes de convertirse en campeón del mundo vivió una infancia en la que fue víctima de violencia familiar, la cual dice que lo orilló a abandonar la escuela y caer en las adicciones.

Cuando era niño sus papás se separaron y él se quedó con su papá, él se convirtió en víctima de violencia familiar, “me compraba pantalones, tenis, pero me pegaban, no me daba lo que yo necesitaba (amor)”, recuerda el fronterizo, quien desde niño ha anhelado en convertirse en ingeniero civil, pero quien a los 12 años decidió abandonar su casa para que su papá ya no lo golpeara y en la calle se hizo adicto a la mariguana y luego a la cocaína.

Fue hasta los 18 años cuando su mamá lo internó en un centro de rehabilitación, donde recuerda que lo castigaban y lo trataban mal.

Pero aunque estuvo ahí tres meses, no fue fácil alejarse de las drogas, ya que varias veces volvió a recaer, hasta que tuvo un accidente en el que se incendió su casa y estuvo a punto de morir y sufrió lesiones en gran parte de su cuerpo.

Aunque el futbol había sido su pasión desde que tenía como seis años, después del accidente fue cuando convirtió al balón en su mejor compañero. Y aunque los primeros meses no podía pegarle con el pie derecho porque éste había quedado doblado hacia atrás desde la rodilla, un calambre que le dio una noche le regresó la movilidad, narró.

Pinpón se convirtió en padre e inició a trabajar en una maquiladora de la ciudad, pero en 2013 comenzó a participar con sus hermanos y amigos en el torneo local de Street Soccer “De la Calle a la Cancha“, donde el año pasado fue seleccionado nacional pero como parte de un equipo para reforzar a otras selecciones en el mundial que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Este año, finalmente tuvo la oportunidad de viajar junto a siete jugadores más, y un equipo técnico en el que participa como auxiliar el juarense Christian Méndez, a Cardiff, Gales, donde del 27 de julio al 3 de agosto más de 500 jugadores de más de 50 países compitieron por lograr el oro en uno de los torneos más inspiradores de la Copa del Mundo para los jugadores de futbol callejero.

En Ciudad Juárez él trabaja actualmente en la construcción, pero su anhelo de convertirse en ingeniero civil continúa vigente y espera ser apoyado por la beca que le ofreció Street Soccer México, además de que participará como entrenador del equipo femenil en esta frontera, donde se ha convertido en un ejemplo no solamente para sus hijos, sino también para los jóvenes que actualmente son víctimas de las adicciones o algún tipo de violencia.

“Si uno mismo lo quiere lo puede lograr, pero te tienes que aplicar, echarle ganas en todo lo que haces”, aconsejó a los niños y jóvenes fronterizos.