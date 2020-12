Cumple migrante un año desaparecido

Cortesía / Fernando Rodrigo Jaramillo Méndez

Ciudad Juárez— Fernando Rodrigo Jaramillo Méndez era chef en Guayaquil, Ecuador, pero aparentemente decidió ir a Estados Unidos “quería cruzar al sueño americano”, lamentó su hermana a más de un año de su desaparición, aparentemente en esta frontera.

El primero de septiembre de 2019, Fernando viajó a México desde el aeropuerto de Quito, el último lugar donde lo vio su hermana, quien le tomó la foto que ahora difunde en redes sociales con la esperanza de lograr encontrarlo.

En México ya lo estaba esperando el “coyote” que lo guiaría para cruzar la frontera, y por dos meses Fernando tuvo contacto con su familia, a quienes les informaba constantemente sobre el lugar en el que estaba, narró la mujer vía telefónica desde su país que pidió reservar su identidad

“El último contacto que tuvimos con él fue en el mes de noviembre –del año pasado-, el 23 de noviembre. Después de esa fecha ya no hemos sabido absolutamente nada, no hemos tenido contacto con él para nada. Cuando teníamos contacto él nos decía “hoy voy a pasar a tal lado”, ‘hoy me van a llevar aquí’. Él nos comunicaba, y la última vez que supimos de él nos dijo que estaba ‘en Casas Grandes, Ciudad Juárez’, así nos dijo, él no conocía bien en dónde estaba”, relató su hermana sin saber el punto exacto en el que se encontraba.

Narró además que Fernando intentó cruzar a Estados Unidos tres veces, pero era detenido, y en diciembre tenía un juicio en la Ciudad de México, pero se encontraba en libertad, informó quien dijo no saber el motivo del juicio o ante qué autoridad.

También informó que su hermano estaba en México legalmente, ya que tenía algún documento humanitario que le permitía estar aquí, por lo que cada vez que era detenido por las autoridades mexicanas era dejado en libertad.

“Lo último que nos dijo fue ´estoy en Casas Grandes, Ciudad Juárez´, pero más nada. No sabemos qué hay por ahí, si es el río, si es el muro. No se sabe”, dijo quien desde entonces ha pasado un año lleno de dolor y esperanzas de volver a verlo, al igual que sus padres, con quienes vivía el joven de entonces 30 años.

Ellos no saben si Fernando logró cruzar a Estados Unidos para solicitar asilo político y fue retornado a México bajo el programa “Quédate en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) y por ello tenía una Formula Migratoria Múltiple (FMM) para poder permanecer en México, pero a través de la organización estadounidense ADN Colibrí, han tratado de buscarlo en las cárceles del vecino país y no está, aseguró.

De acuerdo con su hermana, lo último que supieron fue que la persona que lo iba a cruzar les dijo que lo habían detenido, pero no les dijo por que autoridad, ni dónde, mientras que su hermano dejó de contestar su celular, en el cual aparece que se conectó por última vez el 20 de octubre, pero cuando le escriben no lee los mensajes, ni contesta.

“Ahorita todo para nosotros es una lucecita que tratamos que se encienda, pero no podemos”, lamentó su hermana.