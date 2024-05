Cumple Esmeralda Castillo 15 años lejos de su hogar

Ciudad Juárez.- Martha Rincón y José Luis Castillo sumarán este domingo 15 años de buscar a su hija, Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009, a los 14 años de edad, por lo que una vez más recorrerán las calles de Ciudad Juárez para exigir su regreso.

La caminata comenzará a las 11:00 de la mañana en el cruce de las calles Rafael Velarde y la avenida Vicente Guerrero, hacia la avenida Juárez, hasta llegar al puente internacional Paso del Norte, en donde escribirán el nombre de Esmeralda con diamantina.

“Nuevamente el domingo salimos a las calles, porque Esmeralda cumple 15 años de ser desaparecida. Haremos una exigencia a los tres niveles de gobierno, estaremos en el puente escribiendo el nombre de Esmeralda con diamantina y exigiéndole a los tres niveles de gobierno que encuentren a Esmeralda, que encuentren a Esmeralda porque a 15 años no hay avances ni en la Fiscalía ni en la Comisión de Búsqueda”, informó ayer Castillo.

Su historia

Esmeralda tenía 14 años de edad y estudiaba en la Secundaria Técnica 79, cuando el 19 de mayo de 2009 salió de su casa, ubicada en la colonia Postal, y tomó un camión para ir a la Zona Centro, en donde tomaría un segundo camión para llegar hasta la escuela, al cual aparentemente nunca subió.

Ella soñaba con convertirse en veterinaria, recuerdan sus padres, quienes mañana sumarán 15 años de búsqueda en Ciudad Juárez y diversas partes del país, acompañados por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

En 2012, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró en el Arroyo El Navajo, en la sierra del Valle de Juárez, 10 centímetros de su pie izquierdo, por lo que con ayuda de los abogados David Peña y Karla Michel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, los padres realizaron los distintos rastreos ciudadanos en la zona desértica, en donde localizaron más restos humanos, pero ninguno de Esmeralda.

Al no encontrar más restos de su hija, lograron que la FGE volviera a investigar el caso de su hija como desaparición y no como feminicidio; sin embargo, no ha existido ningún avance más.

Sus peticiones

Mañana, los padres exigirán también al Gobierno de Chihuahua que la Comisión local de búsqueda sea separada de la FGE, y que se asigne mayor presupuesto para la búsqueda de las personas desaparecidas en el Estado.

“Nos interesa encontrar a nuestra Esmeralda y es de nuestro interés encontrar a todas las chicas desaparecidas en nuestra ciudad y a las asesinadas que se les haga justicia”, dijo el padre.