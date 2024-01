Cumple 20 años siendo refugio para vulnerables

Ciudad Juárez.- Marie Carmen Suárez, religiosa de la congregación francesa “Siervas del Cordero de Dios”, llegó a Ciudad Juárez motivada para crear un espacio de apoyo para personas en situación vulnerable.

Por eso, en 2004 crea “El Manantial Hogar” con el objetivo de que fuera un refugio en el que se atendiera a personas con discapacidad.

Manteniendo la misión de Suárez, el albergue cumplió ayer su 20 aniversario, mismo que fue celebrado con una misa, un video que recordó los momentos significativos y un convivio al que asistieron voluntarios, principales donadores y usuarios.

Adela Montenegro, directora de la organización, explicó que desde el 2021 cuando asumió el cargo, ha enfrentado infinidad de retos, pero en su mayoría han sido gratos momentos.

“Este día se hizo esta actividad con la finalidad de agradecer a todas aquellas personas que nos siguen apoyando porque gracias a ellas podemos continuar”, dijo Montenegro.

La ceremonia religiosa dio inicio a las 11:30 de la mañana para concluir a las 12:30, a lo que siguieron las palabras de agradecimiento que Montenegro dirigió a los presentes.

Después, se presentó un video que duró 30 minutos, mismo que con fotografías plasmó la historia que ahora, tras 20 años de labor continua, los ha caracterizado.

Entre los servicios que se brindan en el albergue se cuenta con terapias de corrección neuropsicológica de manera individual y asistencia individualizada de terapia física, además de generar encuentros virtuales que favorezcan la socialización.

Actualmente se tienen alrededor de 44 usuarios utilizando el programa y un aproximado de 30 voluntarios. Sin embargo, Montenegro señaló que entre las cosas que aún se requieren, son manos que les ayuden con las distintas actividades que se realizan día con día.

“Uno de los principales retos que hemos enfrentado en estos años es darles el avance que necesitan, porque queremos que en algún momento logren integrarse a la sociedad. Por eso requerimos voluntarios”, señaló la directora.

Rocío Rodríguez, quien tiene cuatro años participando como voluntaria, señaló que cada vez que trabaja con los usuarios del hogar se lleva un aprendizaje nuevo, lo que se traduce en un estímulo que la mantiene motivada y feliz de continuar sirviendo a la comunidad del albergue.

“Cumplir 20 años se dice fácil pero no lo es y me siento afortunada de ser parte de esta organización. Yo me pongo con ellos a jugar o a apoyarlos a terminar una manualidad y eso es una gran bendición”, dijo Rodríguez.

Por su parte, María Teresa Reyes, de 77 años, comentó que su hijo, quien tiene retraso psicomotor, ha sido usuario desde que se fundó El Manantial.

“Yo soy voluntaria desde entonces y es una bendición porque aquí los ayudan a que tengan las herramientas necesarias para salir adelante. Me tiene tranquila que él esté aquí porque sé que está en un centro en el que le ponen toda la atención que necesita”, dijo Reyes.

Para las personas interesadas en apoyar a la organización con artículos de limpieza, alimentos o cualquier otra donación, pueden acudir a la dirección Camino Viejo a la Rosita #300, en la colonia Salvárcar o comunicarse al teléfono 656-640-4260. (Nayareli Rivera / El Diario)

