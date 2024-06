Cumple 100 días desaparecido elemento de la Guardia Nacional

Ciudad Juárez.- Familiares de David Alejandro González González entregaron aguas en un crucero de la ciudad a los cien días de desaparición del hombre de 22 años de edad, y denunciaron que si la Guardia Nacional quisiera, ya lo hubieran encontrado, al tratarse de un servidor público que se encontraba activo.

“Yo solo pido que me lo entreguen. No es justo que siendo un servidor público no lo hayan encontrado. Si quisieran ya lo hubieran hecho porque tienen todos los medios para hacerlo”, acusó Teresa González, la madre del elemento de la Guardia Nacional no localizado desde el 21 de febrero del presente año.

La mujer señaló que la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han apoyado, pero de la Guardia Nacional, corporación a la que pertenecía aunque se encontraba en incapacidad médica hasta el 5 de marzo, no ha hecho nada ni ha mostrado resultados.

En general, más allá del caso de su hijo, González acusó que “hay más desaparecidos y menos resultados”.

Las declaraciones de Teresa González fueron compartidas ayer mientras demás familiares y amigos entregaban las aguas. Todos vestidos de blanco y con pancartas en las manos con mensajes como “seguimos en la búsqueda. David. Oficial Guardia Nacional. Queremos Información”, o “aguas gratis por David”,

Eran aguas embotelladas de medio litro, y para asegurarse de que su mensaje se propagara aprovecharon la etiqueta de las botellas para poner la pesquisa con la leyenda “¡Necesitamos de tu ayuda! Para dar con el paradero de estos 2 elementos, ya que solo contamos con el apoyo de la fiscalía. Cualquier información comunícate al 911 o al 656 360 33689 extensión 56455”.

La familia de David Alejandro ha mantenido la búsqueda de su hijo y también la de Brandon Alexis García Jiménez, quien junto a su esposa Bárbara desertaron de la Guardia Nacional, para regresar al Estado de México de donde son originarios.

El 21 de febrero, David Alejandro y Brandon Alexis salieron de su casa aproximadamente a las 6:30 de la tarde a bordo de un vehículo azul con matrículas nacionales B08 SEH1, el cual dejaron en un cajón del estacionamiento de la caseta del cruce internacional San Jerónimo–Santa Teresa, el cual le pidieron a un guardia de seguridad que se los cuidara.

Ahí se encontraron con compañeros de la GN y se dirigieron a un supermercado, ubicado sobre la calle Anapra.

Luego fueron intervenidos por pasajeros de otro automóvil, quienes los hicieron abordar para después partir del lugar, sin que se conozca de su paradero hasta el momento.

Podría reintegrarse a su batallón si vuelve

La baja de David Alejandro González González de la Guardia Nacional, tras cumplirse tres meses de su ausencia de la corporación tras ser reportado como desaparecido el 21 de febrero (aunque estaba con incapacidad médica hasta el 5 de marzo) se trata de un proceso administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la que la institución civil no tiene injerencia, señaló un alto mando de la misma en esta ciudad que pidió la reserva de sus datos.

El personal de la Guardia Nacional añadió que de volver, Alejandro podría reintegrarse a sus actividades dentro de la corporación, del que formaba parte dentro del Trigésimo Primer Batallón, presente en Ciudad Juárez para tareas de seguridad y vigilancia de aduanas.

David Alejandro, quien se encontraba activo pero en incapacidad médica, así como Brandon Alexis García Jiménez, desertor de la Guardia Nacional, desaparecieron el 21 de febrero y su familia los sigue buscando en Ciudad Juárez.

Al inicio, personal al frente del batallón en Juárez aseveró que el único que sería sujeto de búsqueda sería David Alejandro, pues Brandon había abandonado la corporación, pero al momento de la desaparición se encontraba con días de reposo por una incapacidad médica, de la que volvería el 5 de marzo.