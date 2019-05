Culpable, asesino de Rafita

Ciudad Juárez— Una pena de 30 a 60 años de cárcel podría recibir Rosalío Soledad Morales luego de que ayer un Tribunal de Enjuiciamiento lo encontró culpable de haber asesinado al niño David Rafael Santillán Vargas mejor conocido como Rafita, de seis años de edad.

Al emitir el fallo condenatorio en contra de Rosalío Soledad Morales, el titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario Arnulfo Arellanes Hernández, dijo que la Ministerio Público (MP) Rocío Aracely Nevárez Urbina destruyó el principio de presunción de inocencia que por ley le asistía al procesado al presentar varios testimonios y pruebas científicas.

También señaló que se acreditó que el 8 de agosto del 2018 Rafita estaba en la casa de Rosalío, en la calle Playa de San Carlos 9960-14 del fraccionamiento Praderas del Pacífico y al quebrar un alhajero, Rosalío se enojó y lo empujó, provocando que el niño cayera al piso y se golpeara con un sillón. Al verlo sin signos vitales lo metió al clóset de su habitación durante cinco días hasta la madrugada del 13 de agosto cuando lo sacó para depositarlo en un un lote baldío ubicado en Paseos de la Cúpula y Paseos de la Plaza en el mismo fraccionamiento.

El juez acreditó la preexistencia de la vida de Rafita con las declaraciones de la mamá y la abuelita del menor quienes narraron que el 8 de agosto del 2018 el niño salió de la casa de esta última con rumbo a la tienda de abarrotes más cercana para comprar dulces con los 15 pesos que le dio la abuelita.

Arellanes también valoró la versión aportada por la agente de Seguridad Pública Municipal, Rosario Prieto Eluterio, quien a las 11:20 horas del 13 de agosto localizó el cadáver del menor en medio de los matorrales parcialmente dentro de una bolsa negra para la basura y en estado de descomposición así como la declaración del perito en criminalística de campo Raymundo Grado Estrada, quien tuvo a la vista el cuerpo de “Rafita” en el lugar del hallazgo y tomó una serie fotográfica que fue exhibida al juez.

Los resultados de la necrocirugía realizada por la médico legista Alma Rosa Padilla Hernández también fueron valorados por el juez para acreditar que la causa de muerte del infante fue violenta, a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y que además presentaba excoriaciones en el brazo derecho, en pierna y muslo, lo que hace presumir que antes de matarlo, Rosalío le pegó.

El resolutor indicó que la responsabilidad penal de Rosalío se probó con las declaraciones de los policías investigadores Otilia Guadalupe Gil García y Eduardo Arredondo Olivas, quienes entrevistaron a Rosalío luego de que se localizó el cuerpo de “Rafita” debido a que él aseguraba haber observado que dos hombres habían arrojado el cuerpo del niño, describió a uno de ellos y el vehículo utilizado y las matrículas. Pero después se estableció que el número de placas aportadas por Rosalío correspondían a un mueble de un vecino de Rosalío, cuya vivienda se cateó y no se hallaron evidencias y luego se estableció que Rosalío estaba cayendo en contradicciones.

La casa de Rosalío también fue cateada y la perito Luz del Rosario Corral Fuentes encontró 11 evidencias, consistentes en manchas de sangre, utilizando el químico denominado “bluestar”. Esos indicios fueron remitidos al perito en genética forense David Adrián Betancourt Guerra quien determinó que tres manchas halladas en el piso del clóset de la recámara de Rosalío, en el colchón y en una cobija, corresponden al perfil genético de la víctima, otras al acusado y una más a un masculino no identificado.

“Estas pruebas son aptas y suficientes para destruir el principio de presunción de inocencia que asistía a Rosalío Soledad Morales y lograron acreditar su responsabilidad más allá de toda duda razonable… queda claro que fue él quien realizó las acciones que dieron como resultado delito de homicidio agravado”, dijo el juez.

Antes de que se emitiera el fallo, en lo que fue la última oportunidad de ser escuchada, la mamá de “Rafita” se dirigió al juez para pedirle justicia.

“Estoy aquí ante usted para pedirle, yo la mamá de un niño de seis años, que se haga justicia. Póngase en mi lugar, si usted tiene un hijo lo que quisiera es justicia. Él me arrebató la vida de mi hijo sin piedad. Mi niño tenía muchos años por delante y seguir estudiando, y se los arrebató, él le quitó sus sueños de seguir adelante”, expresó la madre.

El Tribunal también le dijo a Rosalío, quien se dedicaba a embalsamar cadáveres, si quería expresar algo y él respondió con tranquilidad “nada señor”.

Ante el fallo el abogado defensor, José Luis Armendáriz, le pidió al Tribunal que no tomara en cuenta el cateo y las evidencias que de ahí se derivaron al señalar que no se había presentado la orden judicial, pidió recordar que en la casa se halló evidencia de un masculino no identificado y que no hubo autorización para la toma de muestra de la mucosa oral de Rosalío, indicó que no hay prueba de que fue su cliente quien sacó el cadáver de una casa y lo depositó en la vía pública e incluso cuestionó por qué un niño de seis años andaba en la calle solo.

El próximo lunes a las 14:00 horas el juez le impondrá el castigo al procesado.





