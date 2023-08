Culpa CFE a JMAS por apagones

Ante los más de mil 500 apagones que durante el año han ocurrido en los pozos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y que dejan sin servicio durante horas o días enteros a los usuarios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que la responsabilidad también es de la JMAS, ya que tiene deficiencias en sus instalaciones para que se les pueda brindar el servicio.

“Nosotros les hemos estado dando asesoría a ellos, derivado de que se han encontrado deficiencias también del lado de la JMAS para atender el servicio, no refieren únicamente al tema eléctrico, como ellos tienen una parte de su estación particular, no es meramente imputable a la comisión (los apagones), si tienen ellos fallas en los pozos, no son imputables a falta del suministro de energía eléctrica”, dijo un funcionario de la paraestatal.

PUBLICIDAD

Esta versión fue negada por el vocero de la JMAS, Daniel Valles, quien aseguró que en los apagones se deben a la sobredemanda de este servicio durante el verano.

“Los pozos se apagan por falta de electricidad, cuando llega a haber un apagón o por algún motivo se va la luz, a veces hay borrachazos que tumban los postes y eso afecta el que se vaya la luz porque se caen los transformadores, se queman, cosas como esas”, mencionó.

En cuanto a las deficiencias en la infraestructura de la JMAS, que refirió el funcionario de la CFE, dijo que el área operativa no ha comunicado que se les haya hecho alguna indicación.

“Si han detectado ellos algo pues que nos indiquen, o seguramente nos indicaron y ya se corrigió”, añadió.

Un informe de la JMAS indica que hasta el pasado 12 de julio se habían registrado mil 531 apagones: en enero 246 eventos, febrero 321, marzo 217, abril 373, y a partir de que empezó la temporada calurosa, comenzó el descenso: mayo 188 y entre junio y los primeros 12 días de julio, 186.

Hasta ayer la descentralizada no contaba con los datos del último mes.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx