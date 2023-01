Culmina vacunación pediátrica antiCovid-19

Ciudad Juárez.- La campaña de vacunación pediátrica antiCovid-19 culminó con mil 414 dosis aplicadas de 14 mil recibidas, o solo un 10 por ciento, señalaron vía Transparencia cifras de la Secretaría de Bienestar. Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de los programas del Gobierno federal, dio a conocer que, debido a esta baja proporción de dosis usadas, se contempla la opción de ampliar la jornada de fórmulas Pfizer dirigidas a los niños de 5 a 11 años, pero aún está discutiéndose.

En Juárez, han sido colocadas 209 mil 967 biológicos en los menores del citado rango etario, puntualizó la dependencia. De acuerdo con Guzmán, la baja demanda de esta campaña puede explicarse debido a que, en su mayoría, los pequeños de este municipio ya cuentan con el blindaje, puesto que, explicó, es indispensable para evitar la enfermedad o bien para tener un cuadro clínico leve. Dijo que se colocaron primeras y segundas dosis, iniciando y completando esquemas, para seguir controlando al SARS-CoV-2.

PUBLICIDAD

“Justamente estamos en espera de que nos confirmen, probablemente mañana podamos dar el aviso. Esto no está confirmado, pero no se descarta (…) En niños y niñas sabemos que acudieron (esta ocasión) los niños y niñas pendientes. Eran alrededor de cinco mil, que también hubo buena afluencia de primeras dosis. No tengo el dato exacto de cuántos fueron”, puntualizó la servidora de la Federación. Agregó que resulta de gran importancia que la comunidad tenga cautela.

Anteriormente, el titular del Colegio de Pediatras, Manuel Flores, exhortó a la comunidad a inmunizar a sus hijos contra la patología. El recién nombrado titular del gremio de expertos en medicina infantil detalló que es relevante que la sociedad se involucre en las campañas preventivas. Agregó que es igual de imperante tener a bien acatar el llamado de las autoridades para cuando toque suministrar el blindaje, debido a que aún no se declara el final de la contingencia sanitaria.

“Resulta importante ir e inmunizar a sus niños para poder disminuir esta pandemia. Estén atentos a las redes sociales, así como medios de comunicación. Recordemos que nuestra responsabilidad es ver por la niñez juarense”, dijo el profesional en el cuidado pediátrico y señaló que esta fórmula ha sido aprobada y ha mostrado eficiencia para proteger contra el virus y disminuir la sintomatología.