Cuidan su salud y estado de ánimo

Con masajes relajantes en silla, terapia floral, auriculoterapia y tratamiento para várices buscan mejorar el estado anímico y de salud de los habitantes de la colonia Francisco I. Madero.

Salud y Bienestar Comunitario, A.C. (Sabic) realizó ayer la Octava Campaña de Salud, en la cual ofreció de manera gratuita una alternativa para aliviar los padecimientos que con más frecuencia padecen las personas de esa zona.

“Las personas adultas mayores son la que más vienen por padecimiento de várices, pero también solicitan la auriculoterapia, el masaje relajante en silla y la terapia floral”, explicó Carolina Saldaña, integrante de la organización.

“Para la terapia floral traemos el sistema de flores de Ciudad Juárez, son 17 esencias que fueron hechas exclusivamente con flores de la región y alguna que otra combinada con las flores de Bach (…), con este ‘kit’ de emergencia hemos atendido durante los últimos siete años en época de violencia, con muy buenos resultados en la gente, porque nos ayuda a equilibrar emociones y porque en las épocas de duelo la gente necesita un poquito más de atención emocional”, enfatizó Saldaña.





Otorgaron en total 130 servicios

De acuerdo con datos proporcionados por Reyna Altagracia Valdez, directora de la organización, en el centro comunitario otorgaron en total 130 servicios a 67 beneficiarios, de los cuales 54 fueron mujeres y 13 hombres.

Agregó que desde enero hasta el mes pasado se realizaron 930 servicios beneficiando a 461 personas, de las cuales 334 fueron mujeres y 127 hombres.

María Aurora Rodríguez, de 77 años, acudió para solicitar un masaje debido a que padece de hipertensión, gastritis y hace tres años sufrió una caída que le ocasionó problemas para caminar.

“Viene otra vez para que me dieran un masaje, volví porque no me he sentido bien y en el Seguro no me han dado terapia, hace tres años que me caí y de Sabic iban hasta mi casa para darme todos los días terapia, fueron tres meses en los que no me dejaron sola”, manifestó María Aurora.

Saldaña destacó que en el centro comunitario Francisco I. Madero se cuenta con un centro de atención que funciona todos los lunes de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en donde se prestan los servicios de auriculoterapia, várices, masajes en silla o mesa y terapia floral. Los servicios están a cargo de tres personas, añadió.

La campaña de salud se realizó en el centro comunitario Francisco I. Madero, ubicado en la calle Juan Balderas número 4197, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. (Verónica Domínguez / El Diario)





