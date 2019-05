Cuidan el ambiente y a los animales

Ciudad Juárez— Como un movimiento por la protección y derechos de los animales se llevó a cabo ayer el tercer Festival Vegano, con 80 expositores locales que pusieron a la venta gran cantidad de productos naturales, y 10 asociaciones protectoras de mascotas que promovieron la adopción de perros y gatos.

“Es un evento para veganos y no veganos, simplemente gente que quiera conocer cómo sus opciones diarias de consumo pueden hacer un cambio en el sufrimiento animal”, expuso Marcela Macías del comité organizador.

Durante el evento se llevaron a cabo pláticas como uso y liberación animal en la industria alimentaria, cosmética y vestido, veganismo: impacto en el medio ambiente, veganismo y salud, crítica y reconsideraciones sobre el veganismo actual, ventajas en la economía familiar y ¿cómo y por qué se debe denunciar el maltrato animal?

En el 2016, este evento que nació por la inquietud de ayudar a los animales se desarrolló en el Bazar del Monu con unos 20 expositores interesados; la segunda edición fue en 2018 con 30 y a esta tercera ocasión se sumaron más de 80 voluntarios con una gran actitud de difundir una opción más sana para los juarenses, narró Macías.





“Todo el movimiento empieza, y nosotros queremos mantener el festival así, por los animales, no queremos que se confunda con un festival que busca la salud o comer orgánico porque no se trata de eso”, dijo.

“Nuestras pláticas son precisamente para eso, dar a conocer a la gente ¿qué es el veganismo? Que no es una postura tan extrema como muchos piensan, simplemente se trata en que tus decisiones que tomas diariamente de consumo, vestimenta, entretenimiento, tomar en cuenta que también hay seres que sienten, en este caso son los animales”, agregó.

Este festival se llevó a cabo en La Rodadora, Museo Interactivo, donde desde la entrada principal los asistentes pudieron conocer algunas asociaciones locales que se dedican al rescate animal y expusieron cachorros que fueron maltratados y ahora buscan un hogar donde recibir amor.

Al interior la exposición contó con opciones de limpieza, higiene personal, cuidado de la piel, champús naturales, alimentos como tamales veganos, nachos, nieves, suplementos, granos, semillas, mermeladas, sushi, snacks, cepillos dentales, cosméticos y gelish vegano, entre otros productos.

“El veganismo en sí empieza como un movimiento en favor de los derechos de los animales, se trata de una postura de vida, una filosofía ética en la que tratas de excluir de toda tu actividad el sufrimiento animal”, expresó.

Rosa Tapia, expositora de “Graun Mistic”, incorporó la opción vegana a su familia desde hace poco más de cuatro años con la creación de un pan artesanal integral, y ha sido fiel seguidora del festival desde el 2016.

Ella elabora sus productos con los mejores ingredientes orgánicos, y contó que la comunidad ha visto con buenos ojos su producto que puede ser personalizado y aporta un cambio físico, emocional y de conciencia para quien lo consume.

“Fueron mis hijos quienes empezaron con esto y yo inmediatamente los apoyé, para empezar en ya no comprar carne, ni nada de producto animal en la casa, y ya nos seguimos así, luego los clientes me dicen que es muy difícil y que no pueden dejar la carne porque ¿qué hago de comer? Y les digo que hay infinidad de cosas”, mencionó Tapia, quien cuenta con un local donde también vende pizzas, hamburguesas y más platillos veganos.

Por su parte Carlos Morales, vegano desde hace cuatro años y creador del evento, reiteró que todas las opciones fueron libres de ingredientes de origen y explotación animal, en un ambiente familiar donde hubo talleres, música y actividades para niños.

“El veganismo es una postura de vida que tiene muchos beneficios no sólo para los animales sino también el medio ambiente, beneficia la salud de la persona que lleva el veganismo a cabo y es una postura muy noble porque tiene muchos beneficios para el planeta entero”, señaló.





