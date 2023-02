Cuestionan la actuación policial en ataque armado

Ciudad Juárez.— Frente a los rastros hemáticos que permanecen sobre la banqueta de la vivienda ubicada en la calle Guatemala, familiares de Julio Flores, de 21 años, lamentan el ataque armado registrado la noche del lunes y que dejó un saldo de tres personas sin vida.

“Yo lo tenía desangrándose entre mis brazos y le pedía a los policías que me auxiliaran. Una mujer policía me dijo que me retirara, que ellos estaban capacitados para atender esos casos y que yo no estaba reaccionando bien… solo quería que le brindaran atención médica”, dijo una familiar, la cual reprobó la actuación de los primeros respondientes.

La agresión fue reportada la noche del lunes en el exterior de una vivienda ubicada en la calle Argentina, entre Vicente Guerrero y 20 de Noviembre de la colonia Partido Romero.

Julio apoyaba a su familia en el cuidado de sus abuelos con quienes vivía, según sus familiares. Al momento de la agresión los adultos mayores no se encontraban en la propiedad, donde también radican menores de edad.

Inicialmente fueron reportadas dos personas muertas, identificadas extraoficialmente como Miguel Ángel G. A. de 22 años y José S. de 31. Julio falleció en la institución médica a la que fue trasladado, según confirmó ayer su familia.

Los primeros disparos, según vecinos de la zona, fueron escuchados cerca de las 9:00 de la noche. Unos refieren haber escuchado una motocicleta, otros una camioneta y personas a pie que huyeron corriendo.

Según los familiares Julio se encontraba afuera de la casa fumando, cuando llegó un amigo y estaban platicando sobre la acera.

“Llegó un conocido de su amigo, Julio no se juntaba con él, no tenían buena relación pero era amigo de su amigo”, explicaron. Los dolientes aseguraron que la víctima no estaba relacionada con drogas, ni como consumidor, ni vendedor, por lo que rechazan cualquier vínculo con narcomenudeo como móvil de la muerte de Julio Flores.

Sin dormir, la familia está focalizada en los trámites para la identificación y recuperación del cuerpo.

La persona reflexionó y dijo que Julio estaba vivo y pudo ser salvado si hubiera recibido atención médica oportuna, al referir que lo tuvo más de 20 minutos en sus brazos mientras pedía ayuda a gritos.

El Diario solicitó una versión de los hechos al vocero Adrián Sánchez Contreras, sin obtener una respuesta al cierre de esta edición.