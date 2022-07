Cuestionan falta de vigilancia en Centros de Asistencia

Ciudad Juárez— La Organización Popular Independiente (OPI) cuestionó la ausencia de vigilancia a los Centros de Asistencia Social (CAS) de Ciudad Juárez que están bajo supervisión del Estado, esto, luego de que un menor tuvo una salida no autorizada del albergue donde fue confinado por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

Este albergue es el mismo que investiga la Fiscalía General del Estado (FGE) por la probable agresión sexual que sufrió un menor también bajo custodia del Estado; en esa misma carpeta la acusación alcanza a la Subprocuraduría que tiene la guardia y custodia temporal de la víctima, dijo Catalina Castillo, directora de OPI.

Ayer la PPNNA dio a conocer que la noche del pasado 6 de julio un adolescente de 16 años tuvo una salida no autorizada de un Centro de Asistencia Social (CAS) de Ciudad Juárez y una vez ubicado ya se encuentra nuevamente bajo resguardo del DIF estatal.

La procuradora María Guadalupe Álvarez Caballero informó que tras el aviso de su salida, personal de la Procuraduría y del CAS realizó una búsqueda inmediata que permitió la ubicación del menor dentro de un conducto de drenaje pluvial, de donde fue rescatado, llevado a valoración médica y se constató que tiene esguince en un pie producto de la caída.

Además, se le realizan valoraciones psicológicas y conductuales para determinar si se reintegra al CAS de donde egresó o se traslada a otro Centro de Asistencia Social.

Inicialmente, personal de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal informó que fueron dos los menores que salieron sin autorización del albergue Jóvenes Por Juárez, ubicado en el fraccionamiento Pradera Dorada; sin embargo, la procuradora informó que sólo fue un menor de 16 años.

Catalina Castillo dijo que sólo en el presente año más de 30 menores han salido sin autorización de este albergue; en abril fueron 29 menores entre ellos Misael, por quien existe la denuncia contra el lugar y la subprocuraduría.

El 31 de marzo también salió del lugar Yuleivi Alejandra, según la pesquisa difundida por la FGE.

“Cómo no existe una sanción ejemplar contra el albergue”, cuestionó la directora de OPI.Indicó que ya son varias organizaciones de la sociedad civil que se están sumando al llamado que hacen de una intervención directa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias.

“Estamos solicitando su presencia en Juárez”, dijo.

La diputada local María Antonieta Pérez incluso presentó ante el Pleno del Congreso el caso de Misael, el menor que fue víctima de probable agresión sexual bajo tutela del Estado.

Asegura DIF dar seguimiento a caso

El DIF estatal le dará seguimiento a este caso en particular para determinar la situación del menor que tuvo una salida no autorizada este pasado miércoles, privilegiando el interés jurídico del adolescente, garantizando que no sean vulnerados sus derechos y salvaguardando su estado de salud físico y mental.

La procuradora María Guadalupe Álvarez Caballero mencionó que niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran bajo tutela del DIF estatal reciben todo tipo de cuidados, se les brinda esparcimiento, educación, un ambiente seguro, con protección, preponderando su interés superior.