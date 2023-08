Cuestiona alcalde reunión de diputada con locatarios

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar declaró ayer que es de llamar la atención que quien se debe dedicar a hacer leyes esté promoviendo la anarquía, esto al referirse a la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Marisela Terrazas, que ayer tuvo una rueda de prensa con los comerciantes inconformes del Parque Borunda.

“Es inadmisible que operen sin los permisos que debe otorgar el Ayuntamiento, ¿por qué miles de comerciantes sacan su permiso, y por qué los del Borunda no?, que la mayoría ya lo entendieron”, manifestó el presidente municipal.

Afirmó que en el Parque Borunda los comerciantes no pagaban los permisos, pero tras el operativo que la Dirección de Regulación Comercial que realizó hace unas semanas la mayoría ya se puso al corriente.

“Hay que actuar conforme a derecho y hay que respetar la autoridad, independientemente de quién esté en la Presidencia en un momento, es la autoridad la que tiene que llevar a cabo estos procedimientos”, manifestó.

Dijo que en Juárez no debe haber comerciantes de primera ni segunda, “todos deben actuar conforme a la ley, y aquí por años, por años, no se reportaba nada al Gobierno municipal, no se sacaban permisos, eso no está bien”, declaró.

Este jueves, una decena de locatarios del Parque Borunda que fueron retirados por la autoridad municipal señalaron que se les ha impedido renovar sus permisos sin explicación.

“Se trata de 11 locatarios que se les clausuró, pero no se les dio oportunidad de renovar sus contratos, no se les dio razón en específico; sin embargo, ellos cumplen con los requisitos. Han pagado con sus permisos y tienen más de 25 años como locatarios”, apuntó la diputada local panista Marisela Terrazas Muñoz.

De acuerdo con la legisladora, el grupo quejoso ya ha acudido a la Dirección de Comercio y con el secretario del Ayuntamiento, “pero no nos dijeron el porqué de la negación, dicen que están analizando”.

Incluso los locatarios afectados interpusieron un amparo por el tema del despojo.

“Celebramos que haya una regulación de los locales en el Borunda, pero pensamos que hay un tema de control excesivo y selectivo por parte de la autoridad”, subrayó Terrazas Muñoz.