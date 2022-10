Cuesta hasta 25 dólares una pastilla de fentanilo

Ciudad Juárez.— Una pastilla de fentanilo ilegal, cuyo aseguramiento va en aumento en Juárez, puede arrojar hasta ochos dosis y aun así puede provocar una intoxicación, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El efecto y resistencia al consumo del fentanilo ilegal depende, principalmente, del consumidor y nivel de dependencia que se tenga a la sustancia, explicaron.

“En Juárez el fentanilo se vende junto a otras drogas, principalmente heroína, pero no tenemos evidencia sólida de su consumo debido a la falta de un testeo”, explicó ayer María Elena Ramos, directora del Grupo Compañeros.

El Gobierno de Estados Unidos ha difundido que el fentanilo ilegal es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los EE. UU. Hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente.

Su prescripción médica es exclusiva para controlar el dolor en enfermedades como el cáncer.

“El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. Con frecuencia se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas, y se les da la forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados. Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas, y es posible que muchas personas no sepan que sus drogas lo contienen”, cita el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades en su página oficial https://www.cdc.gov

Agrega que en su forma líquida, el fentanilo fabricado ilícitamente se puede encontrar como aerosol nasal, gotas para los ojos o aplicado en gotas en papel o en golosinas pequeñas.

Aquí en la frontera el costo por unidad se estima entre los 20 y los 25 dólares en el mercado negro; sin embargo, las corporaciones policiacas preventivas insisten en que el fentanilo es una droga de paso, aunque ya se tiene evidencia de que los decomisos al menudeo proliferan cada vez más. Ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a un hombre en probable posesión de 50 pastillas.

El aseguramiento fue realizado en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y calle Michoacán, en la colonia Salvárcar, cuando observaron a Efraín B. M., de 33 años, cometiendo una falta administrativa.

Los agentes lo abordaron y al realizarle una inspección preventiva, le localizaron una bolsa de plástico que contenía alrededor de 50 pastillas de fentanilo, por lo que fue arrestado.

César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública Municipal, dijo que es muy probable que la droga sea para distribución al menudeo, pero tras la detención la persona no mencionó el origen y destino final de las pastillas incautadas.

En Estados Unidos, debido al impacto fatal del consumo del opioide sintético, ya se cuenta con todo un programa de salud pública ante el incremento de muertes por sobredosis del fentanilo ilegal.

“En Juárez, difícilmente se obtendrán datos por falta de material para hacer un testeo”, insistió María Elena Ramos.

En esta ciudad sólo se tiene conocimiento de una muerte por sobredosis por fentanilo debido a que la persona que falleció, junto a otros jóvenes, era consumidora y revendedora, indican los datos de la Policía municipal.

“Sabemos la gravedad del fentanilo en el consumo, pero no sabemos si efectivamente se está utilizando aquí, si es causante de muertes, no sabemos si las están documentando por parte del Sector Salud. Es una realidad que no tenemos las herramientas para hacer el testeo y saber qué droga se vende en Juárez”, dijo Ramos al referir que lo documentado es por el trabajo de campo.

Indicó que Compañeros ya cuenta con Naloxona, el medicamento que puede revertir una sobredosis de opioides, incluidos heroína, fentanilo y medicamentos opioides recetados, y el cual fue donado a esta organización para atender a los usuarios con los que trabajan.