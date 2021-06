Cuerpos se entregan en mal estado por condiciones violentas en las que quedan: fiscal

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Las condiciones de extrema violencia en las que los grupos criminales dejan los cadáveres son el motivo por el que los cuerpos son entregados a los familiares en malas condiciones, dijo el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel.

Aseguró que pese a la gran cantidad de hechos violentos que ocurren principalmente los fines de semana, el Servicio Médico Forense (Semefo) no está rebasado en sus capacidades para realizar las necropsias y liberar los cuerpos a las empresas funerarias y que el sistema de enfriamiento funciona adeacuadamente.

Dijo que en ocasiones, las mismas funerarias que están permanentemente en las instalaciones de la Fiscalía para que sean contratadas por los familiares de los fallecidos, son las que posteriormente retardan el trámite ante el Ministerio Público o ante el Semefo posiblemente por falta operatividad interna.

“Lamentablemente para ellos la explicación que siempre le dan a la familia es que Fiscalía les está retardando, que no les entrega y ha habido varias ocasiones en las que hay gente que ha recurrido directamente a las oficinas del fiscal Zona Norte o a las oficinas del suscrito y resulta que los cuerpos están liberados ya con varias horas de anticipación pero las funerarias le dicen a la familia que todavía no se los entregan o que les están retardando, yo no sé si ellos tengan a veces limitaciones de capacidades técnicas o materiales para dar trámite oportuno”, mencionó.

Cambian el protocolo de entrega

Sin embargo, el representante de la Unión de Funerarios de Juárez, Marcelo Ruiz Cantú, dijo que, ante las quejas que ha recibido de sus compañeros sobre las malas condiciones en que el Semefo les entrega los cuerpos, se reunió ayer con la coordinadora del Semefo y el director de Servicios Periciales en esta ciudad quienes le explicaron que además de las condiciones violentas en que llegan los cuerpos, también hubo cambios en los protocolos para entregarlos.

“Semefo comenta que hay cuerpos que los asuntos por los que murieron no les permiten a ellos trabajar con los cuerpos, nos mencionaban de un cuerpo de 70 impactos de bala, normalmente cuando hay una identificación del cuerpo se identifica el rostro, algún tatuaje pero no el resto del cuerpo y cuando se lo entregan a la funeraria, la funeraria dice; no lo podemos presentar y la familia se inconforma”, comentó.

Dijo que Fiscalía no le comenta a la familia las condiciones en las que quedó el cuerpo, ya que no está dentro de su procedimiento.

Para poder contar con los elementos que puedan dar una explicación clara a las familias de las víctimas, los 25 integrantes de esa unión y los directivos del Semefo, sostendrán una reunión la próxima semana en la que esperan que esté presente también el fiscal de distrito en la Zona Norte, Jorge Nava López, dijo Ruiz Cantú.

En esa mesa de trabajo, los funerarios presentarán las evidencias necesarias para que pueda aclararse caso por caso y también se establecerán nuevos protocolos para el recibimiento de los cuerpos, explicó.

Por su parte, Peniche Espejel agregó que en lo que resta de la actual administración no se contempla ampliar las capacidades del Semefo, ya que, aunque existe un predio en el área del Cefereso para realizar el centro de inhumaciones forenses del cual ya existe un proyecto ejecutivo, se había solicitado con la federación un financiamiento extraordinario para detonarlo pero no se ha logrado concretar.