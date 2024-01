Cuerpo de venezolana lleva 98 días en el Semefo de Juárez

Ciudad Juárez.- “¿Para qué quieren el cuerpo de mi esposa en la morgue de México?”, es la pregunta que se hace todos los días Jeff Daniel Oviedo, mientras el cuerpo de Jexabeth Nataly Pérez Díaz suma hoy 98 días en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez, sin que las autoridades venezolanas acepten ayudarlo.

La migrante venezolana tenía 26 años de edad, casi cuatro meses de embarazo, y la esperanza de llegar a Estados Unidos para enviarle dinero a su mamá, a quien dejó al cuidado de sus tres hijas en su país, pero el 7 de octubre de 2023, después de tres meses de travesía, fue atropellada sobre el bulevar Juan Pablo II, cuando intentaba llegar al río Bravo.

Jeff Daniel, quien se encuentra en El Paso bajo un proceso migratorio, supo que era ella cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua difundió un comunicado con la descripción de su ropa y de la mayoría de los tatuajes que tenía, entre ellos los dígitos “00:00” en el antebrazo derecho, el mismo tatuaje con el que cuenta él.

El cadáver resguardado por las autoridades también tiene escrita la leyenda “Never Alone” en el cuello, el cual se le puede apreciar a Jexabeth en el video de la entrevista que le hizo El Diario de Juárez en el bordo del río Bravo, dos días antes de su muerte.

Dijo que su esposa también tenía en el antebrazo derecho la leyenda “Ni la muerte es tan mala, ni la vida es tan buena”; uno más en la cadera con la palabra “Darwin”; el nombre de Jeff Daniel cerca del codo y nombre de su hija “Aleska”, quien murió un año antes que ella.

Pero el reconocimiento de los tatuajes no ha sido suficiente para que el gobierno de Venezuela acepte ayudarle a sacar el cuerpo de Semefo, mientras que la FGE de Chihuahua le pide que venga un familiar directo a Juárez para poderla identificarla oficialmente o que se realice a través del gobierno venezolano.

Su mamá no puede viajar a México porque no tiene dinero y está a cargo de las tres hijas de Jexabeth, mientras que Jeff Daniel está en medio de un proceso migratorio en El Paso, el cual aunque ha estado a punto de abandonar en medio de la depresión por haber perdido a su pareja, pero sabe que de nada serviría que saliera de Estados Unidos porque no estaba casado oficialmente con la madre de sus hijas.

Junto a ella fue atropellado un hombre quien tenía una identificación de Venezuela a nombre de Víctor Manuel Martínez Méndez, de 32 años de edad, y quien también se identificó con ese nombre ante este medio cuando fue entrevistado los días 5 y 6 de octubre.

De acuerdo con la Fiscalía Distrito Zona Norte, “los cuerpos de un hombre y una mujer, que perdieron la vida en el accidente de tránsito, permanecen en calidad de no identificados en el Servicio Médico Forense. Debido a que pudiera tratarse de personas de origen extranjero, es necesaria la intervención del Consulado del país correspondiente, quien apoyará a la familia con las gestiones pertinentes para la recuperación del cuerpo de sus seres queridos”.

“Le hemos pedido apoyo de Venezuela, a ver si se pueden hacer cargo ellos –de apoyarlos con la identificación oficial-, pero me dicen que ellos solamente se encargan de enviar el cuerpo. Yo he estado hablando con la Embajada en la Ciudad de México y tampoco, no, nada; ellos me dijeron que solamente se encargaban de enviar el cuerpo, de llevar todos los papeles y del certificado de defunción apostillada”, aseguró Jeff Daniel.

Narró que un mes antes de la muerte de su conyugue, el esposo de su hermana murió en Oaxaca tras una convulsión, pero las autoridades de aquel Estado le ayudaron a identificar el cuerpo con una carta poder firmada por los padres; sin embargo, en esta frontera le piden que venga sus familiares personalmente o que se acerque la Embajada de Venezuela.

“Ya mandé a hacer un papel porque de verdad yo quiero sacar a mi esposa de ahí de verdad, me duele mucho. Es una carta poder para que le den el poder a una persona para poder retirar el cuerpo, pero para apostillar cobran demasiado, de verdad”, dijo al pedir el apoyo de las autoridades de ambos países, debido a que una agrupación religiosa está apoyándolo para realizar el proceso con la carta poder.

“A mí me duele mucho lo que el pasó… ayer soné con ella”, dijo el sudamericano al confesar que su mayor preocupación es que la FGE envié el cuerpo a la Fosa Común, lo cual sabe que complicaría más su recuperación.