Cuentan con el booster 215 mil 700 fronterizos

Más de 215 mil 700 dosis contra Covid-19 se han puesto durante la actual jornada de vacunación, en la que se aplica el booster, o tercera dosis, de la fórmula de AstraZeneca, dijo Elizabeth Guzmán, titular local de los programas federales. La jornada que sigue hoy y acaba mañana también comprende la aplicación de inyecciones secundarias de dicho laboratorio británico para todos en los que ya hayan pasado ocho semanas desde la primera inoculación.

En el último caso, los solicitantes deben haber recibido su primera dosis de la misma farmacéutica. Por otro lado, si lo buscan como booster, o dosis terciaria, todos los convocados deben haber transcurrido como mínimo cuatro meses tras completar sus esquemas, sin importar que éstos correspondan a Pfizer u otras diferentes marcas de antivirales, dijo la funcionaria.

Además, en este esfuerzo también se colocan para los rezagados –que hasta ahora no han sido blindados– las monodosis de CanSino, que, cabe resaltar, no están aprobadas para cruzar hacia los Estados Unidos. Exclusivamente se colocan en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, ubicado sobre la calle Florida número 8989, de las 08:00 a 14:00 horas. A su vez, los de AstraZeneca están a la disposición ahí y en otras cinco sedes.

Tanto la maquila Aptiv de David Herrera Jordan, así como Aligntech en Intermex, y que ayudaron en un principio de la jornada, ya no operan, puesto que retornaron a sus actividades normales. No obstante, hay otros puntos a disposición en el horario señalado, que es fijo y no se cambiará para evitar confusión de los ciudadanos, que deben dirigirse en orden y acatar las indicaciones que se les den.

Siguen operando el estadio de beisbol Juárez, en avenida Sanders número 1450, en la colonia Melchor Ocampo; además, el Gimnasio de Bachilleres (Cobach) entre avenida Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos; la Universidad Tecnológica (UTCJ), localizada en calle Universidad Tecnológica número 3051. Aparte, ayuda también la planta Yazaki, en la avenida de la Industria número 4250 y Electrolux, en Miguel de la Madrid.

Es necesario que vayan portando su formato de vacunación: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Aunque el turno de los de “40 y más” y el de los de 22 a 39 años ya pasó, aún pueden ir, pero en orden. En tanto, el resto deben acatar calendarización: este jueves 24 de marzo, es turno de los de 20 y 21 años; y el viernes 25, se culminará con los de las edades de 18 y 19, según fue establecido, manifestó Guzmán.