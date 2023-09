Cuentan algunos maestros con nuevos libros de texto

Al menos una escuela primaria de esta ciudad cuenta ya con varios juegos de los nuevos libros de texto, aunque su distribución aún no está permitida en el estado de Chihuahua debido a que hay un procedimiento legal que lo impide.

Mario Alberto Gonzago, director de la escuela primaria federal San Francisco del Oro, ubicada en el fraccionamiento Praderas del Sol, ya cuenta con al menos dos juegos de libros de cada grado, los cuales, dijo, le han enviado de Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas, entre otros estados; sin embargo, dijo que el material lo ha usado sólo para mostrarlo a los maestros y a los padres de familia con el fin de que los conozcan físicamente de manera directa.

“Nosotros lo que estamos haciendo es que los maestros conozcan los materiales impresos, no trabajamos el programa, no se puede por la cuestión del amparo que puso la gobernadora, pero eso no nos debe de limitar a conocerlos y si es de manera física, pues lo estamos haciendo: revisarlos”, mencionó.

Recalcó que los docentes están conscientes de que legalmente no pueden dar clases con ellos; sin embargo, sí han convocado a los padres de familia para darles pláticas sobre dichos textos.

“Estamos invitando a los papás a que los lean de manera virtual y en algún momento también los van a ver de manera física, pero ahorita por parte de los padres de familia hay una aceptación de conocer los materiales”, añadió.

El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, recordó que el pasado lunes un juez reafirmó que continúa la prohibición para que se entreguen los libros mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un fallo definitivo, por lo que su uso, aunque los descarguen o los traigan de otros estados, no está permitido.

El funcionario dijo desconocer si se pueden aplicar sanciones a los docentes de quienes se compruebe que han usado dicho material, pero insistió en que de momento sólo se pueden usar las guías impresas que distribuye Gobierno del Estado.