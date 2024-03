Cuenta el RAMM con perritos para adopción

Ciudad Juárez.- El centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) cuenta con 104 perros que buscan un hogar, de los cuales 66 son cachorros y 38 adultos, afirmó el director general de Ecología, César René Díaz Gutiérrez.

Dijo que este año se han dado en acogimiento 25 perros, por lo que invitó a la comunidad a acudir al RAMM para que rescate una mascota.

Agregó que aparte de los pequeños, tienen perros entre uno y dos años de edad.

Dijo que cuando ingresan canes al RAMM se les realizan pruebas para detectar si traen alguna enfermedad como parvovirus, moquillo o Covid.

“Siempre cuando un perro ingresa lo ponemos en cuarentena y si no da ningún tipo de signo, que pueda traer alguna enfermedad lo ponemos con la demás población”, aseguró.

Los perros se entregan desparasitados, vacunados y los adultos esterilizados. En el caso de los pequeños se pueden llevar posteriormente al RAMM para realizar la práctica de castración.

Díaz aseguró que este año se han dado en adopción 25 perros.

Los interesados en acoger una mascota pueden acudir al RAMM, ubicado en el parque El Chamizal, enseguida de la Dirección de Parques y Jardines, en la calle Tarzán, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Posterior al trámite para llevarse al animal se le da seguimiento a cada adopción para constatar buen estado de salud de la mascota, aseguró.

Explicó que este año las adopciones han estado bajas porque no se ha hecho un evento grande para ello, aunque por lo regular hay ciudadanos que acuden al RAMM para buscar un perro.

“La gente sí viene, todos los que llegan aquí buscan algún animal; hay veces que no es lo que ellos están buscando o de plano no hacen clic con el animalito, pero sí tenemos perritos muy amigables, tenemos raza de todo, tenemos mucho mestizo, pero también hay por ahí de una raza, aquí no hay perros agresivos”, afirmó Díaz.

