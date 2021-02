Cuenta Bomberos con seis nuevos elementos

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El Heroico Cuerpo de Bomberos contará con seis nuevos elementos en sus filas, luego de haber concluido la Academia para su formación.

De 50 aspirantes que se registraron, una docena terminó la capacitación de dos semanas, afirmó el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

Aseguró que los otros seis aprobados estarán en lista de espera para cuando se abra un espacio.

“El Cuerpo de Bomberos cuenta con 200 elementos, y cada vez que uno se jubila o se retira, su lugar se debe ocupar con graduados de la Academia”, mencionó.

Matamoros explicó que generalmente muy pocos aspirantes concluyen su formación.

“Muchos no soportaron el entrenamiento y algunos se lesionaron, todo ese tipo de cuestiones, y de plano unos dijeron que ser bombero no era lo suyo. Es que vienen muchos que no traen esas ganas de ser verdaderamente bomberos, no traen esa pasión”, aseguró.

El funcionario dijo que inicialmente había cinco plazas, pero en días pasados un colega renunció porque le ofrecieron otro trabajo, y quedaron seis lugares disponibles.

“Se agarran los seis mejores y los otros quedan esperando para cuando haya otra vacante, que sí las hay, es que de repente se jubilan, y ya el que sigue”, aseguró.

Los nuevos elementos son hombres menores de 30 años, que cursaron teoría del fuego y riesgos, practicaron ejercicio físico y entrenamiento en la altura. Además, se realizaron un examen médico para mostrar su estado general de salud.

“Llegan a las 6:00 de la mañana y se les saca a correr, a hacer ejercicio intenso, (se les capacita) en el uso y manejo de mangueras; cargan mangueras y escaleras y ahí se dan cuenta ellos de su condición (física) y se les prueba la respiración autónoma, que es con una máscara”, detalló Matamoros.

Agregó que se les practicará otro examen médico para saber cómo se encuentra su columna vertebral, y posteriormente se contratará a los primeros seis.

