Cubrirá constructora daños a obra de BRT-1

Ciudad Juárez— Será MBZ Constructora S.A. de C.V. la responsable de cubrir los daños ocasionados a una estación de la ruta troncal 1, que durante el fin de semana fue vandalizada, según dio a conocer el Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

“La empresa será quien absorba los gastos, al tener que entregar el paradero completo”, manifestó el titular de la dependencia Sergio Madero Villanueva.

Durante la mañana del pasado domingo, las estaciones ubicadas en bulevar Zaragoza y calle Tarahumara amanecieron con dos cristales quebrados, así como otros daños, que según estimaciones del Fideicomiso ascienden a los 132 mil pesos.

Los paraderos forman parte de las 14 estaciones remodeladas de la BRT-1, en donde además se construyen 13 terminales nuevas.

“Es importante que la ciudadanía comprenda que daños de esta naturaleza a los paraderos o cualquier otra infraestructura, al final son afectaciones para toda la población”, dijo Madero.

Apenas dos semanas antes se le cuestionó la falta de vigilancia en algunos tramos de la primera ruta troncal, atribuyendo el funcionario toda responsabilidad a las empresas constructoras.

“Mientras no se entreguen las obras, es responsabilidad del contratista la vigilancia de las mismas, recordemos que no se recibirá ninguna infraestructura que esté vandalizada o que no cuente con las especificaciones establecidas”, comentó.

El convenio FPFC/CO/018/2019 con la empresa en cuestión marca un monto total de 6 millones 769 mil 120.82 pesos sin IVA para la construcción de dos estaciones y 3 millones 384 mil 560.41 pesos sin IVA para cada uno de los paraderos. Según el contrato, se estipulaba un plazo de 120 días naturales para terminar los trabajos, marcando como fecha límite el 26 de marzo del 2020.

En su cláusula quinta, referente a las garantías, el documento indica que “el contratista para garantizar los trabajo previamente a la recepción formal de los mismos, otorgará una fianza equivalente al 10% del monto ejercido de la obra, sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA), a favor del Fideicomiso con el fin del saneamiento para el caso de evicción o defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido su ejecución” (sic).

El Fideicomiso de los Puentes Fronterizos destinó una inversión inicial de 249.5 millones de pesos para la remodelación y ampliación de la BRT-1, la cual abarca desde la calle Puerto Tarento hasta la Presidencia municipal, pasando por bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel.

Mientras que el pasado miércoles 19 de agosto, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos adicionales por 59 millones de pesos para la adquisición del sistema de recaudo y la habilitación de por lo menos seis vueltas izquierdas.

Madero Villanueva ha asegurado que a más tardar el último día de septiembre deberán concluir los trabajos que desarrolla el Fideicomiso de Puentes Fronterizos en la remodelación de la primera ruta troncal de Ciudad Juárez para entregar las obras al órgano regulador del EcoBús y éste proceda con la puesta en marcha de la infraestructura.

